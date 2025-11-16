Điều gì xảy ra khi thường xuyên uống matcha?

Matcha lâu nay được xem là thức uống lành mạnh, nhưng việc tiêu thụ quá thường xuyên hoặc dùng dạng bột đậm đặc có thể gây ảnh hưởng sức khỏe.

Matcha có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Màu xanh tươi, kết cấu bột mịn và hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào khiến matcha trở thành thức uống được ưa chuộng trong lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, khi sử dụng quá thường xuyên hoặc với lượng lớn, loại trà này vẫn có thể tạo ra những tác động âm thầm lên cơ thể, theo Times of India.

Một tổng quan hệ thống trên tạp chí Regulatory Toxicology and Pharmacology đã đánh giá mức độ an toàn của trà xanh và các chế phẩm từ trà xanh. Kết quả cho thấy trà pha theo cách truyền thống nhìn chung khá an toàn. Dù vậy, xu hướng sử dụng bột matcha đậm đặc hoặc các dạng bổ sung liều cao hiện nay đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tổn thương gan và những ảnh hưởng sức khỏe khác.

Ảnh hưởng chức năng gan

Matcha giàu catechin, đặc biệt là EGCG - hợp chất giúp bảo vệ tế bào và giảm stress oxy hóa. Dù vậy, chính những hoạt chất này khi nạp vào cơ thể với nồng độ cao có thể gây căng thẳng cho gan.

Một số nghiên cứu lâm sàng và thử nghiệm cho thấy dùng EGCG liều lớn, nhất là ở dạng bột hoặc uống nhanh khi bụng rỗng, có thể làm tăng men gan và ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan này.

Nguy cơ tăng dần theo liều lượng, phụ thuộc vào mức catechin tích tụ trong cơ thể. Với matcha pha uống ở mức vừa phải, đa số vẫn an toàn; song uống quá nhiều, đặc biệt dạng viên/bột bổ sung sẽ có thể gây hại mà không biểu hiện rõ ràng ngay lập tức.

Cản trở hấp thu dưỡng chất

Catechin và tannin trong matcha có thể gắn với sắt không heme, loại sắt có trong thực phẩm nguồn gốc thực vật, khiến cơ thể khó hấp thu hơn. Nếu dùng nhiều trong thời gian dài, điều này có thể làm giảm dần lượng huyết sắc tố, góp phần gây thiếu sắt, nhất là ở những người dự trữ sắt thấp hoặc có chế độ ăn uống thuần thực vật.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy dùng catechin nhiều có thể ảnh hưởng nhẹ đến khả năng hấp thu các khoáng chất khác như canxi, kẽm. Những thay đổi này diễn ra âm thầm theo thời gian, nhưng có tác động đối với sức khỏe dinh dưỡng tổng thể.

Tác động lên tim mạch và mức năng lượng

Matcha chứa caffeine và L-theanine - hai chất giúp tăng sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Tuy nhiên, khi uống nhiều, tổng lượng caffeine nạp vào có thể vượt quá mức khuyến nghị, dẫn đến tăng nhịp tim, tăng huyết áp nhẹ, bồn chồn hoặc rối loạn giấc ngủ.

Dùng bột matcha đặc, uống nhiều lần trong ngày có thể khiến những tác động này rõ rệt hơn so với trà pha thông thường. Người nhạy cảm với caffeine hoặc có bệnh lý tim mạch cần đặc biệt lưu ý.

Ảnh hưởng sức khỏe xương

Khác với trà xanh pha nước, matcha sử dụng toàn bộ lá trà xay nhuyễn. Vì dùng trọn lá, người uống nhận vào cơ thể không chỉ các chất chống oxy hóa có lợi mà cả những nguyên tố tự nhiên vốn tồn tại trong lá trà, trong đó có fluoride và nhôm.

Nhưng nếu uống nhiều matcha mỗi ngày trong thời gian dài, lượng fluoride và nhôm hấp thu sẽ tăng lên đáng kể, âm thầm tích lũy trong cơ thể và có thể ảnh hưởng đến xương hoặc chức năng thận theo thời gian.

Một số nghiên cứu cho thấy matcha có hàm lượng fluoride cao hơn trà pha thông thường. Vì vậy, lựa chọn sản phẩm từ nguồn uy tín, được kiểm tra dư lượng kim loại nặng, là cách giảm thiểu rủi ro khi vẫn duy trì thói quen uống matcha ở mức vừa phải.