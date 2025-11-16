Dấu hiệu cảnh báo nồng độ axit uric tăng cao

Nồng độ axit uric cao trong cơ thể có thể gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, việc nhận biết các triệu chứng cảnh báo sẽ hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa biến chứng sớm.

Đau, sưng ở các khớp dai dẳng là triệu chứng phổ biến cảnh báo axit uric cao trong cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Axit uric là chất thải của cơ thể, thường có trong máu. Sự hình thành axit uric phụ thuộc vào quá trình phân hủy purin. Thông thường, axit uric hòa tan trong máu, đến thận và đào thải qua nước tiểu. Tuy nhiên, khi purin được hình thành quá mức (có thể do thói quen ăn uống), hoặc khi thận hoạt động không bình thường, axit uric sẽ vẫn còn trong cơ thể.

Quá nhiều axit uric trong cơ thể có thể dẫn đến tình trạng tăng axit uric máu, gây tổn thương nghiêm trọng cho xương, khớp và mô. Tình trạng này cũng là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh thận và tim mạch nghiêm trọng. Ngoài ra, axit uric không được điều trị cũng là yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh gout, tiểu đường type 2, huyết áp cao và bệnh gan nhiễm mỡ.

Dưới đây là các triệu chứng cảnh báo nồng axit uric tăng cao trong cơ thể cần được chú ý để phát hiện và điều trị sớm, ngăn ngừa biến chứng.

Đau và sưng khớp

Theo The Healthsite, đau đột ngột ở các khớp, đặc biệt là ngón chân cái, là hậu quả phổ biến và rõ ràng nhất của tình trạng axit uric cao. Điều này xảy ra do lắng đọng các tinh thể axit uric trong khớp, dẫn đến viêm.

Cơn đau thường tự phát, rất có thể xảy ra vào ban đêm, và mức độ đau dữ dội đến mức gây thức giấc. Một số khớp cũng có thể bị ảnh hưởng theo thời gian, chẳng hạn mắt cá chân, đầu gối, khuỷu tay và cổ tay.

Đỏ và ấm ở vùng bị ảnh hưởng

Ngoài sưng viêm, vùng đau có thể chuyển sang màu đỏ tươi và đau khi chạm vào. Đây là kết quả của tình trạng viêm dưới ảnh hưởng của sự tích tụ tinh thể axit uric. Da khớp cũng thay đổi, có thể đỏ hoặc sưng, và trông bóng hoặc căng khi bị đau.

Cứng khớp

Axit uric ức chế có thể dẫn đến cứng khớp, khiến các khớp khó cử động. Điều này khiến tình trạng cứng khớp trở nên trầm trọng hơn, và khả năng vận động bị hạn chế nếu không được kiểm soát. Tác động của bệnh gout dẫn đến hủy hoại khớp sau nhiều đợt tái phát.

Hàm lượng axit uric quá cao trong cơ thể có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout. Ảnh: SciTechDaily.

Hình thành cục u nhỏ hoặc nốt sần dưới da

Theo India Times, các cục u nhỏ (tophi) - những cục cứng, trắng như phấn - có thể hình thành dưới da trong trường hợp axit uric cao mạn tính. Chúng là những tinh thể axit uric đã cứng lại và xuất hiện ở khớp, ngón tay, tai, hay khuỷu tay.

Ban đầu, chúng có thể trông giống cục u hoặc vết chai vô hại, nhưng sau đó phát triển, gây đau, thậm chí vỡ ra, giải phóng chất trắng như bột nhão. Sự xuất hiện các hạt tophi báo hiệu nồng độ axit uric đã tăng cao trong thời gian dài và cần được can thiệp y tế khẩn cấp.

Sưng và đau ở ngón chân hoặc bàn chân

Sưng là triệu chứng điển hình khác của tình trạng dư thừa axit uric. Đặc biệt, bàn chân và ngón chân sẽ bị đau và sưng đến mức gây khó chịu khi đi giày hoặc đi lại. Điều này thường xảy ra khi ngồi hoặc đứng quá lâu.

Nồng độ axit uric cao cũng gây cảm giác ngứa ran, tê bì, thậm chí như "kim châm" ở tay và chân. Những triệu chứng càng tồi tệ hơn vào ban đêm, gây gián đoạn giấc ngủ.

Mệt mỏi và khó chịu chung

Nồng độ axit uric cao trong cơ thể có thể gây ra tình trạng suy nhược, mệt mỏi và khó chịu. Tình trạng này xảy ra do cơ thể bị căng thẳng do viêm nhiễm và thận phải làm việc cật lực để lọc lượng axit uric dư thừa.

Mắt khô, ngứa, sưng, mờ

Axit uric ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu đến võng mạc, do đó gây mờ mắt hoặc không thể nhìn thấy. Tình trạng viêm ảnh hưởng đến quá trình tiết nước mắt, gây kích ứng các mô mắt mỏng manh, khiến mắt bị khô, đỏ và đau. Bên cạnh đó, lượng axit uric quá mức theo thời gian sẽ phá hủy dây thần kinh thị giác, khiến người bệnh có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp hoặc thậm chí là mất thị lực một phần.