Triệu chứng của mụn cóc sinh dục giai đoạn đầu

Triệu chứng mụn cóc sinh dục thường âm thầm, khởi đầu với các nốt nhỏ như hạt tấm ở vùng kín và nhanh chóng lan thành từng cụm, gây vướng víu và khó chịu.

Mụn cóc sinh dục là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV (Human papilloma virus) gây ra. HPV là loại virus lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Ước tính có tới 80% phụ nữ từng phơi nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời.

Bệnh thường có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 đến 8 tháng. Trong giai đoạn này, người bệnh hầu như không có triệu chứng nhưng vẫn có khả năng lây nhiễm cho bạn tình.

Theo bác sĩ Chu Xuân Anh, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, những người có nguy cơ cao mắc bệnh thường bao gồm người quan hệ tình dục không an toàn, quan hệ với nhiều bạn tình hoặc bắt đầu quan hệ tình dục từ rất sớm.

HPV có thể gây ra các biểu hiện khác nhau tùy từng người. Một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đặc trưng ngay khi nhiễm virus, trong khi nhiều trường hợp hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho đến khi tổn thương phát triển lớn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

"Biểu hiện mụn cóc sinh dục thường bắt đầu bằng một hoặc nhiều nốt mụn nhỏ ở vùng cơ quan sinh dục. Kích thước mụn có thể khác nhau, phẳng hoặc nổi gồ, đôi khi có hình dạng giống súp lơ. Dựa vào đặc điểm tổn thương này, bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh", bác sĩ Xuân Anh cho biết.

Ở nữ giới, tổn thương ban đầu là các chấm nhỏ 1-2 mm, màu đỏ, mềm, có cuống, mọc rải rác ở môi lớn, môi bé hoặc mép trong âm hộ. Một số trường hợp có thể xuất hiện ở vùng miệng. Các nốt mụn tăng kích thước nhanh, kết tụ thành mảng lớn, bề mặt sần sùi, ẩm ướt. Mụn không gây đau hay ngứa, nhưng có thể chảy máu hoặc trầy xước nếu cọ xát.

Ở nam giới, sau thời gian ủ bệnh, các nốt mụn nhỏ màu đỏ xuất hiện ở dương vật hoặc bao quy đầu. Chúng thường không gây đau, chỉ gây vướng víu khi phát triển lớn. Nếu không điều trị, các nốt mụn lan rộng, kết thành từng mảng có bề mặt ẩm và sần sùi.

Do virus HPV xâm nhập sâu vào cơ thể, hiện y học chưa có thuốc điều trị đặc hiệu giúp loại bỏ hoàn toàn virus. Hướng điều trị chủ yếu tập trung vào loại bỏ tổn thương và kiểm soát sự lan rộng của bệnh.

Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm HPV để xác định virus và các tác nhân lây truyền qua đường tình dục, sau đó lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp như đốt điện, laser hoặc áp lạnh bằng nitơ lỏng. Phương pháp áp lạnh được xem là hiệu quả, tuy nhiên có thể cần lặp lại nhiều lần để duy trì kết quả.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su và duy trì lối sống tình dục lành mạnh để giảm nguy cơ mắc bệnh. Phụ nữ không nên thụt rửa âm đạo quá mức vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Việc khám sức khỏe định kỳ và đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa cũng như phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.