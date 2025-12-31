Người lớn bao lâu nên tẩy giun một lần?

Trẻ nhỏ hay nghịch ngợm nên thường được khuyên tẩy giun định kỳ hàng năm. Vậy xin hỏi người lớn có phải tẩy giun không? Bao lâu lại tẩy giun một lần?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Nhiễm giun sán thường gặp ở trẻ em, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Tương tự, tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến người lớn.

Tẩy giun định kỳ là biện pháp quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại những khu vực có điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo hoặc có tỷ lệ nhiễm giun cao.

Thuốc trị giun đường ruột có tác dụng tẩy sạch hoặc làm giảm đáng kể số lượng giun ra khỏi ruột. Những người sống trong vùng lưu hành bệnh giun sán nên tẩy giun bằng thuốc định kỳ mà không cần chẩn đoán xét nghiệm trước đó.

Các dấu hiệu và triệu chứng ở trẻ em và người lớn gần như giống nhau, ngoại trừ trẻ em dễ bị các triệu chứng ở bụng hơn vì ruột non của trẻ nhỏ hơn có nguy cơ tắc nghẽn cao. Một số dấu hiệu dưới đây cảnh báo đã đến lúc cần tẩy giun:

Buồn nôn và nôn

Tiêu chảy

Mất nước

Giảm cân

Đi tiểu thường xuyên

Đầy hơi/chướng bụng

Đau hoặc khó chịu ở bụng

Đỏ hoặc phát ban ở mông

Tình trạng yếu, mệt mỏi hoặc đói do giun gây ra

Phân có máu

Để tẩy giun hiệu quả, tất cả thành viên trong gia đình cùng dùng thuốc tẩy giun trong một đợt để tránh nhiễm chéo. Tại các khu vực có tỷ lệ nhiễm giun từ 20% đến dưới 50%, người dân nên tẩy giun mỗi năm một lần. Nếu tỷ lệ nhiễm vượt quá 50%, tần suất cần tăng lên hai lần mỗi năm (mỗi 6 tháng/lần).

Riêng phụ nữ mang thai cần đặc biệt lưu ý: trong 3 tháng đầu không nên dùng thuốc; từ tam cá nguyệt thứ hai trở đi, bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định thuốc an toàn để phòng thiếu máu và các biến chứng do giun gây ra.

Liều khuyến nghị phổ biến là albendazole 400 mg hoặc mebendazole 500 mg, uống một liều duy nhất. Nếu bị nhiễm giun kim, bác sĩ có thể đề nghị lặp lại liều uống sau 2 tuần để tiêu diệt hoàn toàn trứng giun.

Người dùng có thể uống vào bất kỳ thời điểm nào, bụng no hay đói. Cách uống cũng rất linh hoạt, có thể nhai, nuốt chửng hoặc nghiền trộn với thức ăn.

Khi dùng thuốc cần nằm nghỉ, hoạt động nhẹ nhàng. Người mắc các bệnh do giun khi dùng thuốc tẩy giun theo đúng hướng dẫn về cách dùng, liều lượng và thời gian dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Sau khi tẩy giun sán ra khỏi cơ thể, phải xử lý để tránh gây ô nhiễm môi trường vì chúng thường chứa đựng lượng trứng rất lớn. Đặc biệt, cần áp dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân, ăn uống, môi trường để phòng chống tái nhiễm.