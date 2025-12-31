Thời điểm nào tốt nhất để tắm?

Mỗi người có một thói quen tắm khác nhau: người thích tắm buổi sáng để tỉnh táo, người quen tắm buổi tối để thư giãn. Vậy thời điểm tắm nào mới thực sự tốt?

Thời điểm tắm khác nhau có thể mang đến những lợi ích khác nhau. Ảnh: Freepik.

Với nhiều người, việc đi tắm buổi sáng là một phần không thể thiếu để bắt đầu ngày mới, giúp cơ thể tỉnh táo và sẵn sàng cho công việc. Ngược lại, cũng không ít người duy trì thói quen tắm vào buổi tối như một cách thư giãn, gột rửa mệt mỏi trước khi đi ngủ. Thế nhưng, nhiều người vẫn băn khoăn việc tắm buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn.

Vì sao nên tắm buổi tối?

Với những người có làn da khô, bác sĩ Eric Tepper, bác sĩ y học gia đình được cấp chứng chỉ hành nghề tại Sacramento (California, Mỹ), khuyên nên cân nhắc tắm trước khi đi ngủ. Theo ông, vào buổi tối, khả năng thẩm thấu của da cao hơn, nhờ đó da có thể hấp thu kem dưỡng ẩm hiệu quả hơn so với ban ngày.

Bên cạnh đó, bác sĩ gia đình Natasha Bhuyan tại Phoenix (Arizona, Mỹ), cho biết buổi tối là thời điểm các tế bào da tái tạo mạnh mẽ nhất. Vì vậy, việc tắm rửa và dưỡng ẩm vào cuối ngày giúp tận dụng tốt quá trình tái sinh tự nhiên của làn da trong lúc ngủ.

Tắm buổi tối cũng được đánh giá cao với những người đổ nhiều mồ hôi hoặc làm việc trong môi trường nhiều bụi bẩn. Việc này giúp loại bỏ mồ hôi, vi khuẩn, chất ô nhiễm và dị nguyên tích tụ trên da. Nếu bỏ qua bước này, những yếu tố đó có thể tồn tại suốt nhiều giờ liền trên da và chăn ga trong khi ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe làn da.

Không chỉ tốt cho da, tắm buổi tối còn hỗ trợ giấc ngủ. Theo bác sĩ tim mạch Cheema, tắm nước ấm trước giờ ngủ khoảng một đến hai tiếng có thể giúp hạ nhiệt độ cơ thể lõi sau đó, tạo tín hiệu sinh học giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Một số nghiên cứu cho thấy thói quen này giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ khoảng 10 phút.

Vì sao nên tắm buổi sáng?

Ngược lại, với những người thường xuyên uể oải vào buổi sáng, việc đi tắm có thể đóng vai trò như một “cú hích” giúp cơ thể tỉnh táo. Bác sĩ Michael Chichak, bác sĩ đa khoa tại bang Ohio (Mỹ), cho biết tắm buổi sáng giúp đánh thức cơ thể và đặc biệt hữu ích với những người khó rời khỏi giường mỗi ngày.

Giải thích rõ hơn, bác sĩ Cheema cho rằng khi bước ra khỏi phòng tắm và tiếp xúc với không khí mát hơn, hoặc khi kết thúc bằng nước mát, nhiệt độ da giảm nhanh sẽ kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Sự “sốc nhiệt” nhẹ này gửi tín hiệu lên não, thúc đẩy cảm giác tỉnh táo và tăng sự tập trung.

Tắm buổi sáng cũng phù hợp hơn với những người có làn da dầu hoặc dễ nổi mụn. Theo bác sĩ Cheema, trong lúc ngủ, da vẫn tiết bã nhờn. Nếu không làm sạch vào buổi sáng, lượng dầu này sẽ trộn lẫn với mồ hôi, tế bào chết và vi khuẩn, dễ làm bít tắc lỗ chân lông và gây mụn. Một lần tắm nhanh hoặc rửa sạch cơ thể vào buổi sáng giúp loại bỏ lớp bã nhờn tích tụ trước khi thoa kem chống nắng, trang điểm hay ra ngoài tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Tương tự, với những người tập thể dục vào buổi sáng, việc tắm ngay sau khi vận động là cần thiết. Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng mồ hôi và vi khuẩn nếu không được làm sạch kịp thời có thể gây viêm nang lông hoặc các vấn đề da liên quan đến ma sát và nhiệt. Về mặt thực tế, tắm sau khi tập cũng giúp bạn tránh mang theo mùi mồ hôi suốt cả ngày dài.

Tắm buổi tối hay buổi sáng tốt hơn?

Theo bác sĩ Michael Chichak, không tồn tại một “thời điểm tốt nhất” mang tính tuyệt đối cho mọi người. Thời gian tắm phù hợp phụ thuộc vào làn da, thói quen sinh hoạt, công việc và mục tiêu sức khỏe của mỗi cá nhân.

Bác sĩ Cheema cũng cho rằng cơ thể sẽ thích nghi với lịch tắm mà bạn duy trì lâu dài. Khi thói quen được giữ ổn định, nhịp sinh học sẽ tự điều chỉnh, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, dù lựa chọn tắm vào buổi sáng hay buổi tối.