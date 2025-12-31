Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM khuyến cáo khi xem countdown 2026

Giữa không khí lễ hội, countdown và vui chơi đông người dịp năm mới, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM khuyến cáo nhiều lưu ý quan trọng để phòng ngừa rủi ro sức khỏe, tránh sự cố đáng tiếc.

Người dân cần nhớ những nguyên tắc giữ an toàn khi tham gia sự kiện đông người. Ảnh: Duy Hiệu.

Những ngày cuối năm và thời khắc chuyển giao sang năm mới luôn gắn liền với các lễ hội, sự kiện đếm ngược (countdown) và hoạt động vui chơi giải trí thu hút hàng nghìn người tham gia. Không khí sôi động, náo nhiệt mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ, song cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ về sức khỏe nếu người dân chủ quan.

Để kỳ nghỉ lễ diễn ra trọn vẹn, an toàn, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đã đưa ra hàng loạt khuyến cáo, tập trung vào những rủi ro thường gặp tại các sự kiện đông người.

Cẩn trọng nguy cơ say nắng, say nóng tại sự kiện ban ngày

Với các lễ hội, chương trình ngoài trời tổ chức vào ban ngày, việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, kết hợp vận động nhiều, dễ khiến thân nhiệt tăng cao, dẫn đến say nắng, say nóng (sốc nhiệt).

Theo khuyến cáo, người tham gia nên lựa chọn trang phục phù hợp, ưu tiên quần áo có chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, màu sáng để hạn chế hấp thụ nhiệt. Các loại trang phục bó sát hoặc chất liệu gây bí bách cần được hạn chế.

Bí kíp an toàn khi tham gia lễ hội đông người. Ảnh: TTCC115.

Bên cạnh đó, việc che chắn, bảo vệ cơ thể cũng rất quan trọng. Người dân nên chuẩn bị mũ rộng vành, kính mát, dù che nắng và sử dụng kem chống nắng khi cần thiết.

Do cơ thể dễ mất nước và điện giải khi ra nhiều mồ hôi, việc chủ động bổ sung nước lọc hoặc nước bù điện giải là cần thiết, kể cả khi chưa cảm thấy khát.

Tránh hạ đường huyết, ngất xỉu giữa đám đông

Môi trường đông người, thiếu oxy, kết hợp với việc đứng lâu và không ăn uống đầy đủ là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến hạ đường huyết và ngất xỉu trong các sự kiện lớn.

Trung tâm Cấp cứu 115 khuyến cáo người dân nên ăn nhẹ trước khi tham gia các chương trình đông người. Những người có tiền sử hạ đường huyết cần mang theo kẹo, bánh hoặc nước ngọt để sử dụng kịp thời khi cần.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như hoa mắt, chóng mặt, ù tai, vã mồ hôi lạnh, người tham gia cần nhanh chóng báo cho người xung quanh, di chuyển ra khu vực thoáng khí để ngồi nghỉ và bổ sung năng lượng.

Nhóm nguy cơ cao cần ưu tiên vị trí an toàn

Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh lý nền được khuyến cáo nên đứng ở khu vực thoáng đãng, rìa ngoài đám đông, tránh chen lấn tại khu vực sát sân khấu hoặc nơi tập trung quá đông người.

Ba quy tắc vàng cho mùa lễ hội an toàn. Ảnh: TTCC115.

Ngoài ra, tiếng ồn cường độ lớn kết hợp tình trạng thiếu oxy có thể kích phát các cơn kịch phát của bệnh lý mạn tính. Vì vậy, người dân cần luôn mang theo thuốc điều trị cá nhân và thuốc dự phòng như thuốc xịt hen, thuốc ngậm dưới lưỡi cho người mắc bệnh tim.

Chủ động xử lý khi có tình huống khẩn cấp

Theo Trung tâm Cấp cứu 115, việc chủ động bảo vệ bản thân là yếu tố quan trọng nhất khi tham gia các sự kiện đông người. Ngay khi đến địa điểm, người dân nên quan sát, ghi nhớ các lối ra vào và vị trí các chốt y tế lưu động.

Trong trường hợp xảy ra hỗn loạn, tuyệt đối không đi ngược dòng người hoặc cúi xuống nhặt đồ vật bị rơi, bởi nguy cơ bị xô đẩy, giẫm đạp là rất lớn.

Khi phát hiện người xung quanh có dấu hiệu bất thường như ngất xỉu, khó thở hoặc chấn thương do chen lấn, cần nhanh chóng gọi số 115 để được hướng dẫn sơ cứu hoặc đưa nạn nhân đến chốt y tế lưu động gần nhất.

Trung tâm Cấp cứu 115 nhấn mạnh, việc chủ động thực hiện các biện pháp an toàn từ những điều nhỏ nhất không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần để cộng đồng đón năm mới an lành, vui tươi và trọn vẹn.