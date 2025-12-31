6 loại nước ép hạ huyết áp tự nhiên, an toàn

Bên cạnh việc giảm muối và tăng cường vận động, sử dụng một số loại đồ uống tự nhiên có thể hỗ trợ hạ huyết áp an toàn.

Tăng huyết áp được ví như "kẻ giết người thầm lặng" bởi vì căn bệnh này dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát tốt huyết áp, người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định kết hợp thay đổi lối sống lành mạnh. Việc thay đổi lối sống và tuân thủ chế độ ăn phù hợp sẽ góp phần hạ huyết áp tự nhiên và ngăn ngừa được những biến chứng nguy hiểm của tăng huyết áp.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, dầu ô liu và chất béo lành mạnh là một cách hiệu quả để tăng lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Những chất dinh dưỡng này được chứng minh là có lợi cho sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính khác.

Dưới đây là một số đồ uống có nguồn gốc thực vật giúp hỗ trợ giãn mạch và cải thiện lưu thông máu hiệu quả.

1. Nước ép củ dền chứa hợp chất hỗ trợ hạ huyết áp

Nước ép củ dền chứa các hợp chất gọi là nitrat có thể làm giảm huyết áp. Khi tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống giàu nitrat, cơ thể sẽ chuyển hóa các chất hóa học tự nhiên này thành oxit nitric, chất này làm giãn nở các mạch máu.

Khi các mạch máu giãn ra, tim chúng ta không cần phải làm việc vất vả hơn để bơm máu, giúp hạ huyết áp. Nghiên cứu cho thấy những người bị tăng huyết áp khi uống nước ép củ dền có thể giảm huyết áp tâm thu.

Nước ép củ dền có thể hỗ trợ hạ huyết áp.

2. Nước ép cà chua giảm cholesterol xấu

Sở dĩ cà chua có lợi cho người bệnh tăng huyết áp vì cà chua có hàm lượng lycopene cao và vitamin E, kali… có tác dụng chống oxy hóa, giúp làm chậm sự tiến triển của xơ vữa động mạch, giảm cholesterol xấu và kiểm soát huyết áp tốt.

Nghiên cứu cho thấy uống nước ép cà chua thường xuyên có thể giúp hạ huyết áp và giảm lượng cholesterol xấu LDL. Tuy nhiên cần lưu ý nên uống nước ép cà chua không đường, đặc biệt là không muối vì tiêu thụ nhiều muối có thể làm tăng huyết áp theo thời gian.

3. Nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa

Lựu là loại trái cây bổ dưỡng giàu polyphenol có nguồn gốc thực vật. Những hợp chất này được cho là có tác dụng làm giảm huyết áp do đặc tính chống oxy hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy thường xuyên uống nước ép lựu có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương ở những người bị tăng huyết áp. Tuy nhiên tác dụng của lựu phụ thuộc vào lượng tiêu thụ, nó có thể kéo dài hoặc không.

Lưu ý: Do hàm lượng đường cao (khoảng 26 g mỗi cốc), nước ép lựu có thể không phù hợp với những người mắc bệnh đái tháo đường.

4. Nước ép táo cải thiện huyết áp và sức khỏe mạch máu

Một nghiên cứu mới từ Đại học Surrey đã phát hiện ra rằng hợp chất tự nhiên có tên là flavan-3-ols (có trong ca cao, trà, nho và táo) có thể cải thiện huyết áp và sức khỏe mạch máu hiệu quả.

Chất chống oxy hóa trong táo có khả năng bảo vệ tim mạch. Một nghiên cứu do Trường Y khoa UC Davis thực hiện đã chứng minh nước ép táo và táo có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Có những hợp chất được tìm thấy trong táo hỗ trợ giảm lượng cholesterol LDL trong cơ thể, đây là loại cholesterol xấu gây tắc nghẽn động mạch làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Nước ép táo giúp cải thiện huyết áp và sức khỏe mạch máu.

5. Nước ép dưa hấu giàu acid amin L-citrulline

Dưa hấu giàu dinh dưỡng và ít calo. Nó cũng là một trong những nguồn thực phẩm giàu acid amin L-citrulline.

Trong cơ thể, L-citrulline được chuyển hóa thành L-arginine, chất này giúp sản xuất nitric oxide (NO). Nitric oxide có vai trò làm giãn nở mạch máu và tăng cường độ đàn hồi của động mạch, từ đó giúp cải thiện lưu thông máu và hạ huyết áp.

Trong một nghiên cứu đánh giá gần đây được công bố trên tạp chí Nutrients, các nhà nghiên cứu Brazil đã nghiên cứu nguồn L-citrulline tự nhiên trong dưa hấu, đặc biệt tập trung ở vỏ và cho thấy đây là một tiền chất có khả dụng sinh học cao và hiệu quả để tăng cường lượng L-arginine trong cơ thể, sau đó là tổng hợp NO. Việc đưa dưa hấu vào chế độ ăn uống có vai trò tiềm năng, đặc biệt là ở những người tiền tăng huyết áp hoặc có nguy cơ chuyển hóa.

6. Nước ép quả mọng tốt cho mạch máu

Uống các loại nước ép quả mọng khác nhau có thể giúp hạ huyết áp. Việt quất có chứa anthocyanins, một polyphenol mang lại cho nó màu sắc đẹp mắt và có lợi cho huyết áp bằng cách làm tăng sự giãn nở qua trung gian dòng chảy và giảm huyết áp tâm thu.

Anh đào chứa nhiều anthocyanins và một lượng flavanol nhất định. Flavanol trong anh đào giúp giảm viêm và tốt cho mạch máu.

Lưu ý, giống như cách uống bất kỳ loại nước ép nào khác, nên chọn nước ép quả mọng nguyên chất không đường.