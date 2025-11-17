Bé 6 tuổi chấn thương nghiêm trọng do chó nhà 20 kg tấn công

Bé 6 tuổi bị chó tấn công ở nhà, chấn thương nghiêm trọng vùng mặt, đầu và ngực, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Hình ảnh vết thương trên người của bé gái do chó nhà tấn công. Ảnh: BVCC.

Bé gái N.T.P.U., 6 tuổi, trú tại xã Bình Ca, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng chảy máu nhiều vùng mặt, đầu, vai và ngực do bị chó nhà khoảng 20 kg tấn công.

Ngay sau khi nhập viện, trẻ được khám cấp cứu, xử trí các vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại, sau đó được chuyển vào khoa Răng Hàm Mặt để điều trị và chăm sóc chuyên sâu.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Ngọc Dương, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, cảnh báo những vết cắn của chó không chỉ gây tổn thương ngoài da mà còn tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh dại, căn bệnh gần như 100% không qua khỏi nếu không được tiêm phòng kịp thời.

Ngay sau khi nhập viện, trẻ được khám cấp cứu, xử trí các vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại. Ảnh: BVCC.

Những vết cắn sâu, bẩn cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng uốn ván với biểu hiện co cứng, co giật toàn thân, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ em.

Theo bác sĩ Dương, cha mẹ cần xử lý sơ cứu đúng cách ngay khi trẻ bị chó cắn để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và bệnh lý nghiêm trọng. Trước hết, cần rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục 10-15 phút để loại bỏ virus và vi khuẩn, sau đó bôi cồn iod hoặc dung dịch povidon nếu có.

Tiếp theo, cầm máu và che phủ tạm thời bằng gạc sạch, sau đó đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để đánh giá mức độ tổn thương, tiêm huyết thanh kháng dại nếu cần, đồng thời tiêm vaccine phòng dại và uốn ván theo phác đồ. Gia đình tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian như đắp lá hay bôi thuốc không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh về phòng ngừa tai nạn từ chó. Gia đình có trẻ nhỏ nên hạn chế nuôi chó; nếu nuôi, cần tiêm phòng dại đầy đủ, xích hoặc nhốt cẩn thận, không thả rông, khi đi dạo phải sử dụng dây dắt và/hoặc rọ mõm.

Trẻ không nên lại gần chó khi chó đang ăn, chăm con hoặc có dấu hiệu kích động. Ngoài ra, trẻ cũng cần tránh chơi ở khu vực có chó lạ, chó không rọ mõm, đặc biệt là chó lang thang.

Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị chó cắn với tổn thương nghiêm trọng. Khi cần cấp cứu hoặc tư vấn chuyên môn, gia đình nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.