Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Vitamin A có tác dụng gì? Bổ sung từ các nguồn tự nhiên nào?

  • Thứ tư, 18/3/2026 16:35 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Vitamin A đóng vai trò quan trọng đối với thị lực, miễn dịch, làn da và sự phát triển của cơ thể. Tuy nhiên, cơ thể cần được bổ sung đúng cách từ thực phẩm tự nhiên để tránh thiếu hụt hoặc dư thừa gây hại.

Rau củ quả màu vàng, cam rất dồi dào beta-carotene (tiền vitamin A). Ảnh: Freepik.

Vitamin A là vitamin tan trong chất béo, có vai trò quan trọng đối với nhiều chức năng sinh học của cơ thể. Dưỡng chất này tham gia vào quá trình duy trì thị lực, hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp phát triển tế bào và giữ cho da, niêm mạc khỏe mạnh.

Vì sao cơ thể cần vitamin A?

Vitamin A đặc biệt cần thiết cho chức năng của võng mạc, nơi giúp mắt nhận biết ánh sáng và hình ảnh, nhất là trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến tình trạng quáng gà, khô mắt hoặc các rối loạn thị giác khác.

Ngoài ra, vitamin A còn tham gia vào quá trình hình thành và phát triển xương, hỗ trợ hệ sinh sản, đồng thời đóng vai trò trong sự phát triển của thai nhi. Hệ miễn dịch cũng cần vitamin A để duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể trước vi khuẩn và virus.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, người trưởng thành khỏe mạnh cần khoảng 750 mcg retinol tương đương khoảng 2.500 IU vitamin A mỗi ngày. Phần lớn nhu cầu này có thể được đáp ứng thông qua chế độ ăn uống đa dạng.

Vitamin A trong thực phẩm tồn tại dưới hai dạng chính

- Vitamin A dạng hoạt động (retinol và các dẫn xuất):Đây là dạng cơ thể có thể sử dụng trực tiếp. Retinol thường có trong thực phẩm nguồn gốc động vật.

- Tiền vitamin A (carotenoid):Đây là các hợp chất có trong thực vật như beta-carotene. Khi vào cơ thể, chúng được chuyển hóa thành vitamin A tùy theo nhu cầu.

Điểm khác biệt quan trọng là carotenoid từ thực vật ít gây nguy cơ dư thừa vitamin A, trong khi retinol từ động vật nếu tiêu thụ quá mức trong thời gian dài có thể gây tích lũy trong cơ thể.

Các thực phẩm giàu vitamin A từ nguồn động vật và thực vật giúp bổ sung dưỡng chất quan trọng cho thị lực, miễn dịch và sức khỏe làn da.

Cung cấp vitamin A từ các nguồn tự nhiên

Những thực phẩm giàu vitamin A từ nguồn động vật

Nguồn vitamin A dạng retinol dễ hấp thu nhất thường có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Một số thực phẩm phổ biến gồm:

Gan động vật: Gan bò, gan gà là những thực phẩm chứa hàm lượng vitamin A rất cao. Chỉ một khẩu phần nhỏ đã có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu vitamin A trong ngày.

Trứng: Lòng đỏ trứng cung cấp vitamin A cùng nhiều dưỡng chất khác như vitamin D và choline.

Sữa và các sản phẩm từ sữa: Sữa tươi, bơ, phô mai cũng chứa vitamin A ở mức vừa phải, đồng thời bổ sung thêm canxi và protein cho cơ thể.

Mặc dù những thực phẩm này giàu vitamin A, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn ở mức hợp lý để tránh nguy cơ dư thừa.

Nguồn vitamin A từ rau củ và trái cây

Thực phẩm nguồn gốc thực vật cung cấp carotenoid – đặc biệt là beta-carotene – tiền chất quan trọng của vitamin A. Các loại thực phẩm giàu carotenoid thường có màu xanh đậm hoặc màu vàng, cam.

Rau lá xanh đậm: Các loại rau như cải xoăn, rau bina, cải ngọt hay rau dền chứa lượng beta-carotene đáng kể.

Rau củ màu cam và vàng: Khoai lang, bí đỏ, cà rốt, bí ngô là những thực phẩm quen thuộc có hàm lượng beta-carotene cao.

Cà rốt là thực phẩm có lợi cho mắt nhờ giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A.

Trái cây nhiệt đới: Đu đủ, xoài, dưa lưới, mơ cũng là nguồn bổ sung vitamin A tự nhiên tốt cho cơ thể.

Bổ sung đa dạng rau củ quả không chỉ cung cấp vitamin A mà còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin A

Mặc dù tình trạng thiếu vitamin A không phổ biến ở những quốc gia có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, một số nhóm người vẫn có nguy cơ thiếu hụt. Các dấu hiệu có thể gặp gồm:

  • Quáng gà
  • Khô mắt
  • Giảm cảm giác ngon miệng
  • Suy giảm khứu giác và vị giác
  • Da khô
  • Nhiễm trùng thường xuyên...

Những người có nguy cơ thiếu vitamin A gồm người suy dinh dưỡng, người mắc bệnh tiêu hóa mạn tính như bệnh viêm ruột hoặc bệnh Crohn, người nghiện rượu lâu năm hoặc mắc các bệnh ảnh hưởng đến khả năng hấp thu chất béo.

Cảnh giác với nguy cơ thừa vitamin A

Vitamin tan trong chất béo, nên dư thừa có thể tích lũy trong gan và các mô của cơ thể. Việc bổ sung liều cao kéo dài có thể gây ngộ độc vitamin A, với các biểu hiện như: Đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, mất cảm giác thèm ăn, đau cơ, mờ mắt, da khô, bong tróc, móng dễ gãy… Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người dân nên ưu tiên bổ sung vitamin A từ thực phẩm tự nhiên thay vì sử dụng thực phẩm chức năng khi không có chỉ định của bác sĩ.

Chế độ ăn đa dạng với nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh thường có thể cung cấp đủ vitamin A cho cơ thể. Việc sử dụng thực phẩm bổ sung chỉ nên cân nhắc trong trường hợp chế độ ăn thiếu hụt hoặc theo chỉ định của nhân viên y tế.

Bổ sung đúng cách không chỉ giúp cơ thể duy trì thị lực và hệ miễn dịch khỏe mạnh mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

https://suckhoedoisong.vn/vitamin-a-tai-sao-co-the-can-duong-chat-nay-cac-nguon-bo-sung-tu-nhien-169260315170648442.htm

Theo Hoàng Thu / Sức Khỏe & Đời Sống

Vitamin A Retinol Carotenoid Vitamin A Quáng gà Hệ miễn dịch

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý