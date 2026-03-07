Những loại vitamin nào cần thiết cho chức năng não bộ?

Não bộ cần một số vitamin và vi chất để duy trì trí nhớ, khả năng tập trung và chức năng thần kinh.

Một số vitamin và hoạt chất sinh học được nghiên cứu cho thấy có thể hỗ trợ sức khỏe não và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe não bộ

Não bộ là cơ quan trung tâm của hệ thần kinh, kiểm soát hầu hết hoạt động của cơ thể như vận động, trí nhớ, cảm xúc và khả năng nhận thức. Để duy trì các chức năng này, não cần được cung cấp đầy đủ năng lượng, vitamin và các vi chất thiết yếu.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn thiếu hụt vitamin và dưỡng chất có thể làm suy giảm chức năng thần kinh, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer hoặc sa sút trí tuệ.

Trong một số trường hợp, ngoài chế độ ăn uống cân bằng, việc bổ sung các vitamin hoặc hoạt chất sinh học theo chỉ định của chuyên gia y tế có thể hỗ trợ cải thiện chức năng não bộ.

Một số vitamin và hoạt chất quan trọng duy trì chức năng não bộ

Vitamin D và mối liên hệ với suy giảm nhận thức

Vitamin D thường được biết đến với vai trò duy trì sức khỏe xương và hệ miễn dịch. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy vitamin D cũng có vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh trung ương.

Các thụ thể vitamin D được tìm thấy trong nhiều vùng của não liên quan đến trí nhớ và khả năng học tập. Một số nghiên cứu dịch tễ học ghi nhận tình trạng thiếu vitamin D có liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer cao hơn.

Vitamin D được cho là tham gia vào các cơ chế bảo vệ tế bào thần kinh, điều hòa phản ứng viêm và hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Thiếu vitamin D khá phổ biến ở người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh. Việc bổ sung vitamin D cần dựa trên kết quả xét nghiệm và chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, tiếp xúc ánh nắng hợp lý và chế độ ăn có cá béo, trứng, sữa cũng giúp cải thiện lượng vitamin D trong cơ thể.

Bacopa monnieri và khả năng hỗ trợ trí nhớ

Bacopa monnieri là một loại thảo dược được sử dụng lâu đời trong y học cổ truyền Ấn Độ (Ayurveda). Các nghiên cứu lâm sàng bước đầu cho thấy bacopa monnieri có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ, khả năng học tập và tốc độ xử lý thông tin ở một số nhóm đối tượng.

Cơ chế được cho là liên quan đến khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào thần kinh. Hoạt chất này cũng được nghiên cứu trong việc hỗ trợ giảm các triệu chứng lo âu, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Một số nghiên cứu nhỏ ở bệnh nhân Alzheimer cho thấy bacopa có thể góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nhẹ một số triệu chứng liên quan đến suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần thêm nhiều nghiên cứu quy mô lớn để khẳng định hiệu quả. Việc sử dụng bacopa monnieri dưới dạng thực phẩm chức năng cần tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt với người đang điều trị bệnh thần kinh hoặc dùng thuốc an thần.

NMN và vai trò trong chuyển hóa năng lượng của tế bào thần kinh

NMN (Nicotinamide Mononucleotide) là một tiền chất của NAD+, một phân tử quan trọng tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng của tế bào. NAD+ đóng vai trò trong nhiều quá trình sinh học như sửa chữa DNA, điều hòa hoạt động của tế bào và duy trì chức năng của ty thể – "nhà máy năng lượng" của tế bào.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy mức NAD+ trong cơ thể có xu hướng giảm theo tuổi. Một số nghiên cứu trên động vật và nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy giảm NAD+ có thể liên quan đến quá trình lão hóa và suy giảm chức năng não. Bổ sung NMN được cho là có thể giúp tăng mức NAD+, từ đó hỗ trợ chuyển hóa năng lượng của tế bào thần kinh và cải thiện chức năng nhận thức.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng nghiên cứu về NMN ở người vẫn đang tiếp tục và chưa đủ bằng chứng để khuyến cáo sử dụng rộng rãi trong phòng ngừa hoặc điều trị bệnh thần kinh.

Vitamin B12 cần thiết cho hệ thần kinh

Vitamin B12 là một trong những vitamin quan trọng nhất đối với hệ thần kinh. Vitamin này tham gia vào quá trình hình thành bao myelin, lớp bảo vệ sợi thần kinh, giúp truyền tín hiệu thần kinh hiệu quả.

Thiếu vitamin B12 có thể gây ra nhiều vấn đề thần kinh như:

Giảm trí nhớ Khó tập trung

Tê bì tay chân

Rối loạn thăng bằng

Thay đổi tâm trạng...

Ở người cao tuổi, thiếu vitamin B12 còn có thể góp phần làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ.

Vitamin B12 chủ yếu có trong thực phẩm nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng, sữa. Người ăn chay trường hoặc người có bệnh lý đường tiêu hóa có nguy cơ thiếu hụt vitamin này cao hơn. Trong những trường hợp thiếu hụt, bác sĩ có thể chỉ định bổ sung vitamin B12 bằng đường uống hoặc tiêm.

Không nên lạm dụng thực phẩm chức năng

Mặc dù một số vitamin và hoạt chất sinh học có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ, các chuyên gia nhấn mạnh rằng thực phẩm chức năng không thể thay thế chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống khoa học.

Để duy trì sức khỏe não bộ lâu dài, cần kết hợp nhiều yếu tố:

Chế độ ăn cân bằng giàu rau quả, cá, ngũ cốc nguyên hạt

Hoạt động thể chất thường xuyên

Ngủ đủ giấc

Kiểm soát căng thẳng

Duy trì hoạt động trí tuệ và giao tiếp xã hội.

Việc tự ý sử dụng thực phẩm chức năng với mục đích "bổ não" có thể không mang lại lợi ích như mong muốn, thậm chí gây tương tác với thuốc điều trị. Do đó, khi có dấu hiệu suy giảm trí nhớ hoặc nghi ngờ thiếu hụt vitamin, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phù hợp.

Lưu ý, thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Việc sử dụng vitamin hoặc thực phẩm chức năng cần được tư vấn bởi bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.