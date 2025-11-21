Bàn chải đánh răng điện có tốt hơn bàn chải thường?

Từ chiếc bàn chải điện đơn giản đến những mẫu công nghệ cao có cảm biến áp suất, cuối cùng các chuyên gia cũng đã trả lời được câu hỏi: Bàn chải điện có tốt hơn loại thường không?

Bàn chải điện dần trở thành lựa chọn vệ sinh răng miệng mỗi ngày của nhiều người. Ảnh: VP1.

Trong thời buổi hiện đại, bàn chải đánh răng điện dần trở nên phổ biến nhờ tích hợp nhiều tính năng hiện đại hơn so với loại thông thường. Dưới đây là những điều mọi người nên biết về lợi ích của bàn chải điện và những người có thể hưởng lợi nhiều nhất từ nó.

Bàn chải đánh răng điện có tốt hơn loại thông thường không?

Theo Yahoo News, thực tế, nếu đánh răng vội vàng, bạn sẽ không đạt được độ sạch cần thiết, dù dùng bàn chải điện hay loại thường. "Thông thường, bàn chải không quyết định độ sạch của răng, mà là người đánh răng", nha sĩ Tricia Quartey, chủ sở hữu Noble Dental Care tại Brooklyn, New York và là người phát ngôn của Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA), cho biết.

Tuy nhiên, bàn chải điện nhìn chung hiệu quả hơn trong việc loại bỏ mảng bám và giữ cho miệng khỏe mạnh hơn bàn chải thông thường.

Jennifer Motin, chuyên gia vệ sinh răng miệng tại Yorkshire Dental Suite, nhận định: "Bàn chải điện ít nhạy cảm hơn với kỹ thuật của bạn vì bàn chải đã làm hầu hết công việc thay bạn. Để bàn chải đánh răng thông thường đạt hiệu quả tương tự, bạn cần phải rất chính xác, và không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn, sự khéo léo và kỹ năng để làm điều này".

Nghiên cứu đã chứng minh điều này: Theo báo cáo năm 2024 phân tích hơn 2 thập kỷ nghiên cứu so sánh bàn chải điện với bàn chải thường, sau ít nhất 3 tháng sử dụng, bàn chải điện đã được chứng minh là làm sạch mảng bám nhiều hơn khoảng 21% so với bàn chải thường.

Một báo cáo khác, được công bố trên International Journal of Dental Hygiene, cho thấy lợi thế của bàn chải điện là "nhỏ nhưng chắc chắn", nghĩa là kết quả không quá ấn tượng nhưng vẫn có tác động - đặc biệt là về lâu dài. Các nhà nghiên cứu ước tính khả năng làm sạch vượt trội của bàn chải điện giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn khoảng 13% so với khi sử dụng bàn chải thường.

Nếu đánh răng vội vàng, bạn sẽ không đạt được độ sạch cần thiết, dù dùng bàn chải điện hay loại thường. Ảnh: Healthing.

Ai phù hợp để dùng ​​bàn chải điện?

Sức khỏe răng miệng của mỗi người đều được cải thiện nhờ việc đánh răng đúng cách trong 2 phút, 2 lần/ngày. Tuy nhiên, một số người thậm chí còn được hưởng lợi nhiều hơn khi chuyển từ bàn chải thường sang bàn chải điện, bao gồm:

- Bệnh nướu răng từ nhẹ đến trung bình: Một nghiên cứu năm 2019 đăng trên tạp chí Clinical Periodontology theo dõi bàn chải đánh răng điện và bàn chải thường trong hơn một thập kỷ cho thấy những người bị bệnh nướu răng từ nhẹ đến trung bình đạt được lợi ích lớn nhất từ ​​bàn chải đánh răng điện, bao gồm cải thiện sức khỏe nướu và giảm sâu răng. Những người bị viêm nha chu nặng không thấy được lợi ích tương tự.

- Niềng răng và các thiết bị chỉnh nha khác: Nếu bạn đang niềng răng, niềng răng không mắc cài hoặc một loại thiết bị chỉnh nha "cố định" khác, bàn chải điện có thể giúp việc vệ sinh quanh mắc cài và dây cung dễ dàng hơn.

- Khó khăn về khả năng vận động hoặc khéo léo: Bàn chải đánh răng điện có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho những người đang gặp khó khăn về khả năng vận động như viêm khớp hoặc hạn chế vận động.

- Người lớn tuổi (65 tuổi trở lên): Phân tích tổng hợp năm 2024 trên tạp chí Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry cho thấy bàn chải đánh răng điện có thể đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi - thường là những người từ 65 tuổi trở lên - độ tuổi có thể bị giảm khả năng khéo léo, mắc bệnh viêm khớp hoặc các vấn đề về nhận thức, giúp cải thiện đáng kể sức khỏe nướu răng và kiểm soát mảng bám.

- Trẻ em: Trẻ em có thể thấy việc đánh răng bằng bàn chải điện rất thú vị, đặc biệt là vì một số loại có nhạc, màu sắc vui nhộn, lấp lánh và các nhân vật hoạt hình được yêu thích. Giáo sư Cheen Loo, Trưởng khoa Nha khoa Nhi tại Trường Y khoa Nha khoa Đại học Tufts ở Boston, cũng đồng tình với quan điểm đó, nhấn mạnh "lựa chọn bàn chải đánh răng tốt nhất thực sự là loại mà con bạn sẽ sử dụng thường xuyên".

Cách đánh răng an toàn bằng bàn chải điện

Bàn chải điện có thể giúp việc đánh răng dễ dàng hơn nhưng chỉ khi đúng cách. "Bất kỳ bàn chải đánh răng nào cũng có thể gây hại nếu sử dụng không đúng cách", Quartey nói. "Bạn nên đảm bảo mình đang sử dụng bàn chải lông mềm, vì lông cứng có thể làm hỏng nướu và men răng".

Hãy chọn kích thước và hình dạng đầu bàn chải tạo cảm giác thoải mái trong miệng để bạn có thể dễ dàng tiếp cận mọi ngóc ngách. Để có kết quả tốt nhất:

Đánh răng 2 lần/ngày với kem đánh răng có fluoride

Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần để loại bỏ cặn bẩn giữa các kẽ răng

Giữ bàn chải nghiêng 45 độ so với nướu

Ấn nhẹ lên mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai

Đánh răng đủ 2 phút mỗi lần

Thay đầu bàn chải 3-4 tháng/lần, hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải bắt đầu sờn. "Đó là điều tốt nhất bạn có thể làm", Quartey nói. "Một chiếc bàn chải cũ sẽ không giúp bạn làm sạch răng hiệu quả".