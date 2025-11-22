6 loại trà giúp hạ huyết áp tự nhiên, tăng sức đề kháng

Tăng huyết áp làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Tham khảo một số loại trà có tác dụng hạ huyết áp tự nhiên, giúp cơ thể tăng sức đề kháng và bảo vệ tim khỏe mạnh.

Người bệnh tăng huyết áp ngoài việc tuân thủ uống thuốc hạ áp đều đặn theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tim mạch thì việc tuân thủ chế độ ăn, thay đổi lối sống cũng góp phần quan trọng giúp huyết áp ổn định. Việc kiểm soát tốt huyết áp sẽ tránh được những biến chứng của tăng huyết áp.

Việc duy trì các thói quen lành mạnh trong chế độ ăn uống, luyện tập là cách tốt để kiểm soát huyết áp. Một trong những thói quen đó là uống trà thường xuyên. Dưới đây là 6 loại trà giúp hạ huyết áp tự nhiên, giúp cơ thể tăng sức đề kháng và bảo vệ tim khỏe mạnh.

1. Trà hoa dâm bụt hỗ trợ sức khỏe mạch máu

Trà dâm bụt được làm từ cánh hoa dâm bụt khô. Trà không chứa caffeine và có màu đỏ đậm đẹp mắt. Trà dâm bụt giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, hỗ trợ sức khỏe mạch máu và giúp mạch máu thư giãn, từ đó có thể hạ huyết áp.

Các nghiên cứu đã xác nhận rằng uống 2 tách trà dâm bụt mỗi ngày có thể làm giảm cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Một đánh giá tổng hợp một số nghiên cứu cho thấy tác dụng của trà dâm bụt lên huyết áp tâm thu là nhất quán, trong khi những thay đổi về huyết áp tâm trương ít rõ rệt hơn.

2. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa

Trà xanh chứa catechin, một hợp chất thực vật có tác dụng bảo vệ mạch máu, cải thiện lưu lượng máu và chống viêm. Uống trà xanh thường xuyên có thể làm giảm nhẹ huyết áp, đặc biệt là ở những người có huyết áp ở ngưỡng an toàn. Vì trà xanh có chứa caffeine, những người nhạy cảm với caffeine có thể chọn loại không chứa caffeine.

3. Trà hoa cúc cải thiện các vấn đề liên quan đến huyết áp

Mặc dù được biết đến với tác dụng làm dịu, hoa cúc La Mã cũng có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Căng thẳng và mất ngủ thường liên quan đến tăng huyết áp, trà hoa cúc La Mã giúp làm giảm tình trạng này.

Hoa cúc La Mã chứa flavonoid và axit phenolic, những hợp chất thực vật giúp giảm viêm và stress oxy hóa. Mặc dù mối liên hệ trực tiếp giữa hoa cúc La Mã và việc hạ huyết áp vẫn chưa được nhiều nghiên cứu xác nhận nhưng tác dụng làm dịu của nó chắc chắn góp phần cải thiện tình trạng chung.

4. Trà đen hỗ trợ lưu thông máu

Trà đen trải qua quá trình oxy hóa hoàn toàn, tạo nên màu sẫm đặc trưng và hương vị đậm đà hơn. Trà đen chứa flavonoid giúp bảo vệ sức khỏe mạch máu và hỗ trợ lưu thông máu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên uống từ 2-5 tách trà đen mỗi ngày có huyết áp thấp hơn một chút. Mặc dù những thay đổi này không đáng kể, nhưng về lâu dài, chúng có thể mang lại tác động tích cực. Do hàm lượng caffeine cao, những người nhạy cảm với chất kích thích nên hạn chế tiêu thụ loại trà này.

5. Trà ô long điều hòa mức huyết áp

Trà ô long bị oxy hóa một phần, nên hương vị và màu sắc của nó nằm giữa trà đen và trà xanh. Trà ô long chứa các hợp chất có lợi như catechin và theaflavin, có tác dụng chống oxy hóa.

Mặc dù trà ô long ít được nghiên cứu kỹ như trà xanh, một số nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp hạ huyết áp. Trong một nghiên cứu, những người uống trà ô long có chỉ số huyết áp tốt hơn ở cả huyết áp cao và huyết áp thấp. Một nghiên cứu lớn năm 2004 cho thấy những người thường xuyên uống trà ô long hoặc trà xanh có ít nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp (thấp hơn tới 46%).

6. Trà gừng thúc đẩy tuần hoàn máu

Gừng thường được dùng hỗ trợ trị các vấn đề tiêu hóa nhưng các hợp chất của nó cũng có thể làm giãn mạch máu, giảm viêm và thúc đẩy tuần hoàn máu tốt hơn. Một nghiên cứu quy mô lớn trên hơn 4.000 người trưởng thành cho thấy việc tiêu thụ gừng thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy gừng, dù ở dạng trà hay thực phẩm chức năng có thể giúp điều chỉnh cả huyết áp cao và huyết áp thấp.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia lưu ý, đối với người tăng huyết áp, tránh uống trà gừng đậm đặc, đặc biệt là khi đang trong giai đoạn huyết áp không ổn định. Không nên uống nhiều (trên 2-3 g bột gừng/ngày), vì nếu liều cao lại có thể làm tụt huyết áp trầm trọng.

Ngoài ra, người tăng huyết áp cần chú ý, không phải tất cả các loại trà đều an toàn khi huyết áp tăng cao. Một số loại thảo mộc tưởng như lành tính lại có thể gây tác dụng ngược hoặc ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc điều trị huyết áp.

Nên tránh uống trà cam thảo vì nó chứa glycyrrhizin, một hợp chất có thể gây giữ natri và mất kali, dẫn đến tăng huyết áp. Cam thảo cũng có thể tương tác tiêu cực với một số loại thuốc.

Cũng cần thận trọng với các loại trà có chứa hàm lượng caffeine cao vì chúng có thể làm tăng huyết áp tạm thời, đặc biệt là ở những người không quen với caffeine. Hiện nay có nhiều loại trà được quảng cáo có tác dụng "giải độc", trà năng lượng và trà đốt cháy chất béo thường chứa chất kích thích làm tăng nhịp tim và có thể gây thêm áp lực cho hệ tim mạch, người tăng huyết áp cần tham khảo ý kiến bác sĩ tim mạch khi sử dụng bất cứ loại trà nào.