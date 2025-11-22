Thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cơm trắng

Cơm trắng từ lâu đã bị coi là 'thủ phạm' gây tăng cân trong các chế độ ăn kiêng low-carb. Tuy nhiên, có những thức uống hàng ngày mới chính là nguyên nhân âm thầm tích lũy mỡ thừa hơn nhiều so với cơm trắng.

Một bát cơm trắng trung bình (khoảng 100 g) chứa khoảng 130 calo và chủ yếu là carbohydrate phức hợp. Trong khi đó, nhiều loại đồ uống, đặc biệt là đồ uống có đường và chất béo cao, có thể chứa lượng calo gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần, mà lại thiếu chất xơ và dinh dưỡng, rất dễ gây tăng cân nhanh và tích lũy mỡ thừa.

Vì sao calo lỏng tăng cân nhanh hơn calo rắn?

Khác biệt lớn nhất giữa calo từ thức ăn rắn (như cơm) và calo lỏng đến từ thức uống là cách cơ thể xử lý chúng:

Thiếu cảm giác no: Thức ăn rắn cần nhai và tiêu hóa lâu hơn gây ra hiệu ứng nhiệt của thực phẩm và gửi tín hiệu no đến não, còn thức uống đi qua dạ dày rất nhanh. Não bộ không kịp nhận tín hiệu no một cách hiệu quả như khi ăn thức ăn rắn. Điều này khiến bạn dễ dàng nạp thêm calo từ đồ ăn ngay sau khi uống một ly thức uống có hàm lượng calo cao.

Đường hấp thụ cực nhanh: Hầu hết loại đồ uống gây tăng cân nhanh đều chứa đường đơn (đường fructose, glucose) được hấp thụ thẳng vào máu. Điều này gây tăng đột biến insulin, hormone lưu trữ chất béo, làm cơ thể chuyển đường thừa thành mỡ dự trữ nhanh hơn.

Mật độ năng lượng cao: Để tạo ra hương vị hấp dẫn, đồ uống thường được thêm đường, sữa đặc, kem béo, siro và hương liệu... Điều này vô tình đẩy tổng lượng calo lên rất cao so với thể tích đồ uống.

Trà sữa - một loại đồ uống chứa rất nhiều calo và gây tăng cân nhanh.

Các loại thức uống là "bom calo" tàng hình

Dưới đây là danh sách những thức uống phổ biến có thể dễ dàng vượt qua lượng calo của một bát cơm trắng:

Nước ngọt có đường và nước ép trái cây đóng hộp

- Nước ngọt (soda/soft drinks): Một lon nước ngọt (khoảng 355 ml) có thể chứa tới 140-160 calo, tất cả đều đến từ đường. Lượng đường này không mang lại bất kỳ dinh dưỡng nào và chỉ đóng góp vào mỡ bụng.

- Nước ép trái cây đóng hộp: Dù được quảng cáo là "nguyên chất" nhưng quá trình ép trái cây đã loại bỏ gần hết chất xơ. Nước ép chỉ còn lại lượng đường đậm đặc, thường tương đương hoặc cao hơn soda, với khoảng 100-150 calo cho khoảng 237 ml.

Trà sữa

- Trà sữa là một trong những thức uống nguy hiểm nhất cho cân nặng bởi có lượng calo tổng thể rất cao. Một ly trà sữa trân châu full topping size lớn có thể chứa từ 400-700 calo (tùy vào lượng đường, kem béo, phô mai viên và topping). Con số này dễ dàng gấp 3 đến 5 lần calo của một bát cơm trắng.

Thành phần chính của trà sữa bao gồm

+ Siro/đường: Nguồn đường lỏng khổng lồ.

+ Bột kem béo: Chứa chất béo chuyển hóa (trans fat) hoặc chất béo bão hòa, cực kỳ có hại cho sức khỏe tim mạch và tăng mỡ.

+ Topping (trân châu, pudding): Thường được nấu với đường, tăng thêm lượng carbohydrate và calo đáng kể.

Cà phê pha chế đặc biệt

Cà phê đen nguyên chất không calo, nhưng các loại cà phê pha chế tại chuỗi cửa hàng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ví dụ: Latte, cappuccino, frappuccino với hương vị (caramel, vani) và kem tươi.

Trong ly cà phê pha chế đặc biệt này chứa calo "tàng hình" rất cao. Ví dụ, một ly frappuccino lớn có thể chứa từ 300 - 500 calo do sự kết hợp của sữa nguyên kem, siro đường và lớp kem phủ dày đặc. Calo đến từ cả đường và chất béo bão hòa.

Sinh tố và sữa lắc

Mặc dù có vẻ lành mạnh, nhiều công thức sinh tố tự làm hoặc bán sẵn có thể là chứa rất nhiều calo.

+ Sữa lắc: Chứa kem, sữa nguyên kem và siro, dễ dàng đạt mức 500 – 800 calo mỗi ly.

+ Sinh tố: Sinh tố chỉ lành mạnh khi dùng rau, trái cây và chất đạm từ whey protein hoặc sữa chua không đường mà không thêm đường hay sữa béo. Một ly sinh tố thông thường, có thêm sữa nguyên kem/sữa đặc, kem béo... để tăng vị có thể đạt 400 – 600 calo nếu không kiểm soát lượng bơ hạt và sữa béo.

Hãy xay sinh tố trái cây, rau cùng với sữa tách béo, không đường...

Biện pháp kiểm soát calo lỏng để giảm cân bền vững

Để kiểm soát cân nặng hiệu quả, cần phải loại bỏ hoặc thay thế các nguồn calo lỏng này bằng cách:

- Uống nước lọc, trà không đường, hoặc cà phê đen/trà thảo mộc không đường là lựa chọn tốt nhất.

- Khi muốn thưởng thức cà phê sữa hoặc trà sữa, hãy yêu cầu dùng sữa tách béo hoặc sữa hạt không đường và giảm lượng đường/siro.

- Tự làm sinh tố tại nhà với rau bó xôi, quả mọng, bơ... và một chút protein lắc. Điều này giúp bạn kiểm soát hoàn toàn lượng đường và chất béo. Tốt nhất là ăn trái cây nguyên miếng để giữ lại chất xơ, giúp tăng cảm giác no và làm chậm quá trình hấp thu đường.

Việc cắt giảm "calo lỏng" thường là bước thay đổi dễ dàng và mang lại kết quả giảm cân rõ rệt nhất, vì nó loại bỏ một lượng calo khổng lồ mà cơ thể không cảm thấy no, giúp bạn nhanh chóng đạt được thâm hụt calo mà không cần phải thay đổi quá nhiều thói quen ăn đồ ăn rắn.



