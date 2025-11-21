Bệnh lây qua tình dục phổ biến nhất ghi nhận tại BV Da liễu TP.HCM

Quan hệ tình dục sớm đang khiến nhiều thanh thiếu niên đối mặt nguy cơ mắc bệnh lây truyền và mang thai ngoài ý muốn, đòi hỏi giải pháp giáo dục, hỗ trợ kịp thời.

Có những đứa trẻ được sinh ra đời nhưng lại không được người thân chào đón. Ảnh: Radarsonora.

Tình trạng quan hệ tình dục sớm ở trẻ vị thành niên đang gia tăng và kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại liên quan đến sức khỏe sinh sản và bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Các chuyên gia cảnh báo đây là nhóm đối tượng dễ tổn thương và cần được can thiệp đúng thời điểm thay vì né tránh hoặc coi đó là vấn đề “nhạy cảm”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi ngày có hơn một triệu ca mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể chữa khỏi, chủ yếu ở nhóm người từ 15 đến 49 tuổi. Trong năm 2020, toàn cầu ghi nhận khoảng 374 triệu ca nhiễm mới một trong bốn bệnh gồm Chlamydia, lậu, giang mai và Trichomonas.

Đồng thời, mang thai ở tuổi vị thành niên tiếp tục là bài toán đáng lưu tâm với trung bình 44 trẻ sinh ra từ các bà mẹ 15-19 tuổi trên mỗi 1.000 ca sinh. Riêng tại các quốc gia đang phát triển, mỗi năm ước tính có ít nhất 10 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn ở nhóm này.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tại Việt Nam, ghi nhận từ giai đoạn 2020-2023 cho thấy số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục tại nhiều nhóm tuổi có xu hướng gia tăng.

Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết sùi mào gà là bệnh có số ca mắc cao nhất năm 2023 với 38.124 trường hợp. Giang mai tăng từ 4.899 ca năm 2020 lên 10.063 ca năm 2023, trong khi bệnh lậu tăng từ 1.295 lên 1.696 ca. Các nhiễm khuẩn lây truyền khác cũng leo thang từ 9.138 ca lên 24.848 ca trong cùng giai đoạn.

Tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên tiếp tục phản ánh thực trạng đáng báo động. Trên toàn quốc, mỗi năm có 300.000-400.000 ca phá thai ở nhóm 15-19 tuổi, chiếm khoảng 1/5 tổng số ca phá thai. Tại Bệnh viện Từ Dũ, năm 2022 ghi nhận 708 trường hợp dưới 18 tuổi đến xin bỏ thai ngoài ý muốn.

Các chuyên gia cho rằng thanh thiếu niên không chỉ thiếu thông tin về phòng tránh thai và nguy cơ bệnh lý, mà còn gặp rào cản tâm lý khi tiếp cận kiến thức sức khỏe sinh sản. Việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ, giáo dục giới tính toàn diện và tạo môi trường cởi mở để tiếp cận thông tin chính xác là bước then chốt nhằm hỗ trợ sự phát triển an toàn cho nhóm tuổi này.