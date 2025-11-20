Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Da vàng như nghệ vì một thói quen thường gặp khi đau

Sau nhiều ngày uống thuốc nam để chữa đau đầu, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng vàng da, suy gan cấp với men gan tăng gấp nhiều lần bình thường.

Da người bệnh vàng như nghệ sau khi dùng thuốc nam trị đau đầu. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Chị H. (40 tuổi) được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) trong tình trạng mệt nhiều, da vàng đậm sau khoảng 10 ngày liên tục uống thuốc nam để trị đau đầu.

Khoảng 20 ngày trước, chị bắt đầu tự lấy thuốc nam về sắc uống. Sau 10 ngày dùng liên tục, chị tạm dừng rồi tiếp tục liệu trình trong 3 ngày gần đây. Càng uống, cơ thể càng kiệt sức, vàng da rõ rệt nên chị quyết định đi khám. Kết quả cho thấy chị bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao (GOT 820 U/L, GPT 980 U/L), thời gian đông máu kéo dài, có dấu hiệu suy gan nặng.

Theo lời chị, nhiều người sống quanh khu vực cũng sử dụng loại thuốc nam không rõ thành phần này để chữa nhiều bệnh khác nhau. Hầu hết đều mệt mỏi, vàng da, riêng chỉ tình trạng nặng nhất nên lập tức đi bệnh viện khám.

thuoc nam anh 1

Mắt người bệnh sau khi dùng thuốc nam. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

ThS.BS Nguyễn Thanh Thủy, Phó khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết thuốc nam có giá trị nhất định và đã được khoa học ghi nhận trong một số chỉ định.

Tuy vậy, bác sĩ nhấn mạnh người dân chỉ nên sử dụng những bài thuốc đã được thẩm định, cấp phép. Đặc biệt, người mắc bệnh về gan tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc nam, thuốc bắc, hay các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm này có thể gây tổn thương gan, đẩy nhanh quá trình xơ gan, dẫn đến suy gan và ung thư gan.

Trong quá trình dùng thuốc nam hay bất cứ loại thuốc nào, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường cần ngừng ngay và đến bệnh viện. Việc thăm khám kịp thời giúp đánh giá chức năng gan thận và xử trí ngay, giảm nguy cơ đe dọa sức khỏe.

