Virus lây lan mạnh nhất thế giới xuất hiện tại 2 sân bay lớn của Mỹ

Giới chức y tế Mỹ vừa phát đi cảnh báo khẩn sau khi phát hiện sởi - một trong những virus truyền nhiễm dễ lây lan nhất thế giới - tại hai sân bay lớn.

Sởi là một trong những căn bệnh dễ lây lan nhất trên thế giới. Ảnh: National Geographic.

Theo thông cáo của Sở Y tế bang New Jersey, một hành khách quá cảnh tại sân bay Newark Liberty được xác định dương tính với virus sởi. Người này từng có mặt tại các nhà ga B và C vào ngày 12/12.

Giữa cao điểm mùa lễ hội với hàng triệu lượt di chuyển bằng đường hàng không trên khắp nước Mỹ, Newark không phải là sân bay duy nhất ghi nhận ca bệnh sởi.

Sở Y tế bang Massachusetts cũng xác nhận một trường hợp khác đến từ Texas, được chẩn đoán mắc sởi sau khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Boston Logan vào đêm giáng sinh. Bệnh nhân này di chuyển trên chuyến bay số hiệu 2384 của hãng American Airlines, khởi hành từ Dallas-Fort Worth.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính đến ngày 30/12, Mỹ ghi nhận tổng cộng 2.065 ca sởi tại tất cả bang, ngoại trừ Delaware, Maine, New Hampshire, North Carolina và West Virginia.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh sởi là một trong những căn bệnh dễ lây lan nhất trên thế giới, lây lan qua tiếp xúc với dịch tiết mũi hoặc họng bị nhiễm bệnh (ho hoặc hắt hơi) hoặc hít phải không khí mà người bị sởi hít vào.

Virus vẫn hoạt động và lây lan trong không khí hoặc trên bề mặt bị nhiễm bệnh trong tối đa 2 giờ. Vì vậy, nó rất dễ lây nhiễm và một người bị sởi có thể lây nhiễm cho 9 trong số 10 người tiếp xúc gần chưa được tiêm vaccine.

Bệnh có thể lây truyền từ người bị nhiễm bệnh từ 4 ngày trước khi phát ban đến 4 ngày sau khi phát ban bùng phát.

Triệu chứng thường gặp gồm sốt cao, ho, sổ mũi, mắt đỏ do viêm kết mạc và xuất hiện phát ban sau 3-5 ngày. Ban đầu, phát ban là các đốm đỏ phẳng ở vùng mặt, sát chân tóc, rồi lan dần xuống cổ, thân và các chi.

Trung bình, một người bị nhiễm có thể lây nhiễm cho khoảng 15 người khác. Chỉ có một số ít loại virus có thể gần bằng con số đó. Chính vì tốc độ lây lan nhanh chóng nên khi bùng phát, dịch sởi rất khó kiểm soát, dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Sở Y tế New Jersey cho biết đang phối hợp với các cơ quan y tế địa phương để truy vết, thông báo cho những người có nguy cơ phơi nhiễm và xác định thêm các trường hợp tiếp xúc.

Những người nghi ngờ đã tiếp xúc với nguồn bệnh được khuyến cáo liên hệ cơ sở y tế trước khi đến khám trực tiếp. Từ đầu năm đến nay, bang này đã ghi nhận 11 ca sởi.

Theo cơ quan y tế, người chưa tiêm chủng đầy đủ hoặc chưa từng mắc sởi trước đây đều có nguy cơ nhiễm bệnh. CDC thông tin dù sởi rất dễ lây lan, người từng mắc bệnh có thể có miễn dịch kéo dài hàng chục năm, trong khi đó, việc tiêm đủ hai liều vaccine sởi sẽ giúp cơ thể có khả năng miễn dịch suốt đời.