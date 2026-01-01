Ngắm những 'công dân nhí' đầu tiên của năm 2026

Công dân nhí đầu tiên của năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là bé gái Tăng Ngọc Khánh Linh, nặng 3,5 kg, chào đời an toàn dưới sự theo dõi sát sao của ê-kíp bác sĩ, hộ sinh khoa Đẻ. Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện, đã gửi lời chúc mừng và những lời chúc bình an tới em bé và gia đình. Ngay sau sinh, bé được thực hiện da kề da với mẹ. Vẫn còn xúc động, chị Ngọc, mẹ của bé, chia sẻ rằng mọi mệt mỏi dường như tan biến khi nghe tiếng khóc đầu đời của con và bày tỏ sự biết ơn đối với đội ngũ y tế đã đồng hành để hai mẹ con vượt cạn an toàn. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương.