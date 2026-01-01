Ngắm những 'công dân nhí' đầu tiên của năm 2026

|
Trong khoảnh khắc năm cũ khép lại, năm mới vừa chạm ngõ, những tiếng khóc đầu đời vang lên trong phòng sinh, mở ra một đêm giao thừa rất khác. Khi nhiều gia đình đang quây quần đón năm mới, tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), ánh đèn hành lang vẫn sáng, đội ngũ y bác sĩ, nữ hộ sinh và nhân viên y tế tiếp tục công việc quen thuộc là đón những sinh linh mới. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương.
|
Đúng 0h00, hai bé gái đầu tiên của năm 2026 ra đời bằng phương pháp sinh thường. Một bé nặng 3.130 gram, là con của sản phụ Trần Thị Yến N.; bé còn lại nặng 3.000 gram, con của sản phụ Võ Thị T. Chỉ ít phút sau, vào lúc 0h03, tại một phòng sinh khác, bé gái thứ ba cũng ra đời khỏe mạnh, nặng 2.950 gram, là con của sản phụ Đỗ Ngọc Huỳnh T.. Đến 0h07, tại phòng mổ, một bé trai nặng 3.745 gram, con của chị Lê Ngọc Hồng N., tiếp tục cất tiếng khóc chào đời. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương.
|
Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt ấy, Ths.BS Phạm Thị Ý Yên, Trưởng tua trực đêm giao thừa xúc động nói: “Là bác sĩ sản, khi sanh em bé ra mà em bé khóc to, đó đã là niềm hạnh phúc của cả một ê-kíp. Nhưng riêng ở thời điểm giao thừa, cảm giác đó vui hơn, thú vị hơn và thiêng liêng hơn rất nhiều”. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương.
|
Tại Hà Nội, trong thời khắc giao thừa, các nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn lặng lẽ túc trực chào đón những em bé đầu tiên của năm mới. Lúc 0h5 phút, bé trai Cao Xuân Phúc, con của sản phụ Nguyễn Thị Thanh Năng (35 tuổi) cất tiếng khóc chào đời, trở thành một trong những “công dân 2026” đầu tiên. Ca sinh được thực hiện bởi ThS.BS Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1. Em bé chào đời an toàn dù có hai vòng rau quấn cổ và nhanh chóng được đặt nằm kề bên mẹ, trong tình trạng ổn định. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Công dân nhí đầu tiên của năm 2026 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là bé gái Tăng Ngọc Khánh Linh, nặng 3,5 kg, chào đời an toàn dưới sự theo dõi sát sao của ê-kíp bác sĩ, hộ sinh khoa Đẻ. Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện, đã gửi lời chúc mừng và những lời chúc bình an tới em bé và gia đình. Ngay sau sinh, bé được thực hiện da kề da với mẹ. Vẫn còn xúc động, chị Ngọc, mẹ của bé, chia sẻ rằng mọi mệt mỏi dường như tan biến khi nghe tiếng khóc đầu đời của con và bày tỏ sự biết ơn đối với đội ngũ y tế đã đồng hành để hai mẹ con vượt cạn an toàn. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
|
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé Duy Minh cũng ra đời khỏe mạnh dưới sự đỡ sinh của bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Trung Đạo. Vẫn còn nguyên cảm xúc sau ca vượt cạn, sản phụ Trần Thị Thu Trang không giấu được niềm vui khi hai mẹ con cùng bình an bước vào thời khắc đầu tiên của năm mới. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, khoảnh khắc chuyển giao năm mới cũng là lúc bé gái Bùi Như Quỳnh, con của sản phụ Bùi Hồng Ngân (21 tuổi, xã An Bình, Phú Thọ) cất tiếng khóc chào đời. Bé sinh thường, nặng 3.500 gram, sức khỏe ổn định. Ca đỡ sinh diễn ra an toàn dưới sự phối hợp của bác sĩ nội trú Đinh Thị Kim Ngân cùng ê-kíp trực khoa Đẻ. Với đội ngũ y bác sĩ nơi đây, dù mỗi ngày vẫn đón hàng chục ca sinh, việc được chào đón em bé đầu tiên đúng thời khắc giao thừa luôn là một dấu ấn đặc biệt. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình.
Vào lúc 3h25 phút, em bé chào đời tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, mang theo niềm vui của gia đình và sự xúc động của ê-kíp trực đêm. Khoảnh khắc tiếng khóc đầu tiên vang lên giữa những giờ đầu năm mới được xem như một khởi đầu nhiều hy vọng, đánh dấu ca sinh an toàn và trọn vẹn trong đêm trực đầu tiên của năm. Ảnh: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.
Sau thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã đón những tiếng khóc đầu tiên vang lên trong phòng sinh. Hai bé trai lần lượt chào đời vào lúc 1h40 và 2h15 bằng phương pháp sinh thường, cân nặng 3.300 gram và 3.100 gram. Các bé đủ tháng, sức khỏe tốt, khóc to ngay sau sinh và nhanh chóng được thực hiện da kề da với mẹ. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
|
Ngày đầu năm 2026, những tiếng khóc đầu đời vang lên tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), mở ra khởi đầu mới cho các em bé và mang lại niềm vui, sự xúc động cho gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang túc trực trong ca trực đầu năm. Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
|
Những tiếng khóc đầu đời vang lên giữa ca trực giao thừa khép lại năm cũ theo cách rất riêng, mở ra năm mới bằng sự sống mới. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình.
Học cách già đi
Trong cuốn sách Khoa học tâm thức, Carl Jung mổ xẻ một số lĩnh vực quan trọng và gây tranh cãi nhất trong tâm lý học phân tích: Phân tích giấc mơ, vô thức nguyên thủy và mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo. Ông cũng xem xét những khác biệt giữa lý thuyết của mình và của Freud, cung cấp kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của phân tâm học.