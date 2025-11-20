Ca bệnh rất hiếm, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu gặp

Sản phụ Campuchia mắc hội chứng Marfan, bị bóc tách động mạch chủ cấp tính khi mang thai, may mắn được các bác sĩ cứu sống cả mẹ và bé.

Bệnh nhân tái khám sau khi sinh con khoẻ mạnh. Ảnh: BVCC.

Sản phụ S.K. (36 tuổi, Campuchia) mắc hội chứng Marfan đã vượt qua cơn “thập tử nhất sinh” khi bị bóc tách động mạch chủ cấp tính loại A kèm phình gốc động mạch chủ, một tình trạng tim mạch cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi. Sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe của chị S.K. hồi phục tốt, đồng thời bé trai chào đời khỏe mạnh.

Trước đó, giữa tháng 10, khi đang mang thai 38 tuần lần 3, chị S.K. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đau ngực dữ dội. Nhờ phát hiện sớm từ tuyến trước và chuyển viện kịp thời, bệnh nhân được đưa vào “thời gian vàng” điều trị, nâng cao cơ hội cứu sống.

Tại khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, các bác sĩ xác định sản phụ bị bóc tách động mạch chủ cấp tính loại A và phình gốc động mạch chủ, nguyên nhân là lưu lượng tuần hoàn và áp lực huyết động tăng cao ở giai đoạn cuối thai kỳ. Đây là tình trạng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

Bóc tách động mạch chủ cấp tính Stanford A là cấp cứu tim mạch với tỷ lệ tử vong rất cao, đặc biệt trong 48 giờ đầu. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, cho biết thách thức lớn nhất là vừa bảo vệ tính mạng mẹ, vừa đảm bảo an toàn cho thai nhi, đồng thời hạn chế nguy cơ băng huyết sau mổ.

Ê-kíp Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng các bác sĩ sản khoa Bệnh viện Hùng Vương thực hiện mổ lấy thai cấp cứu. Ca phẫu thuật thành công, bé trai chào đời khỏe mạnh, đồng thời các kỹ thuật giảm nguy cơ băng huyết được thực hiện cho sản phụ.

Hội chứng Marfan là bệnh lý di truyền (tỷ lệ 1/3.000-1/5.000), nhưng biến chứng nặng khi mang thai rất hiếm. Ảnh: BVCC.

Sau 24-36 giờ, sản phụ tiếp tục được can thiệp bóc tách động mạch chủ. Ca mổ đặc biệt khó khăn do gốc động mạch chủ phình lớn kèm hở van nặng, nhưng ê-kíp Việt Nam đã thay toàn bộ gốc và đoạn động mạch chủ lên bằng mạch máu nhân tạo, bảo tồn van động mạch chủ tự nhiên. Phẫu thuật kéo dài 8 giờ, giúp bệnh nhân không cần dùng van cơ học và thuốc kháng đông suốt đời, cải thiện đáng kể chất lượng sống.

Theo bác sĩ An, hội chứng Marfan là bệnh lý di truyền (tỷ lệ 1/3.000-1/5.000), nhưng biến chứng nặng khi mang thai rất hiếm. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ ghi nhận khoảng 5 trường hợp sản phụ có tổn thương động mạch chủ và tất cả được cứu sống.

"Đây là lần đầu tiên có ca liên quan hội chứng Marfan", bác sĩ An nói.

Bác sĩ An khuyến cáo người mắc hội chứng Marfan cần theo dõi định kỳ, đặc biệt phụ nữ chuẩn bị mang thai nên khám tim mạch, siêu âm động mạch chủ để đánh giá nguy cơ. Người thân trong gia đình cũng nên tầm soát di truyền. Nếu phát hiện sớm hội chứng này có thể cứu được cả mẹ và con.