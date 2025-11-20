Mở ra hướng điều trị mới cho bệnh nhân viêm tụy mạn tại Quảng Ninh

Một ca phẫu thuật cho bệnh nhân viêm tụy mạn tính tưởng chừng chỉ có thể thực hiện tại tuyến trung ương đã được đội ngũ bác sĩ Vinmec Hạ Long tiến hành thành công.

Không chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi đau đớn, ca phẫu thuật còn khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao của y tế địa phương.

180 phút “cân não” trong phòng mổ

Trước khi nhập viện, ông Bùi Công Nam (50 tuổi) đã trải qua hơn một thập kỷ sống chung với đau đớn vùng thượng vị, ăn uống kém, tiêu chảy từng đợt và sụt tới 10 kg trong hai năm gần đây.

Tại Bệnh viện Vinmec Hạ Long, kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân mắc viêm tụy mạn tính có nhiều sỏi trong ống tụy. Người bệnh còn có tiền sử bệnh nền như đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu, viêm dạ dày - đại tràng HP dương tính và uống rượu kéo dài hơn 20 năm. Đây đều là những yếu tố khiến bệnh tiến triển nặng hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng khi gây mê, chảy máu trong quá trình phẫu thuật và hồi phục sau mổ.

Nhận thấy mức độ phức tạp của ca bệnh, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long, đã tổ chức cuộc hội chẩn đa chuyên khoa toàn viện để xác định phương án điều trị tối ưu. Mục tiêu đặt ra là không chỉ loại bỏ những cơn đau bụng hành hạ bệnh nhân mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng tụy - cơ quan đóng vai trò sống còn trong chuyển hóa đường và quá trình tiêu hóa.

Các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Hạ Long tổ chức cuộc hội chẩn đa chuyên khoa toàn viện để xác định phương án điều trị tối ưu cho ca bệnh.

Ca phẫu thuật được bác sĩ Hùng thực hiện với phương pháp mổ mở để giải áp ống tụy chính phụ, lấy sỏi tụy, cắt khoét rộng tổ đầu tụy - là nơi khởi phát những cơn đau bụng và nối tụy - ruột theo cấu trúc quai chữ Y. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được triển khai tại Vinmec Hạ Long, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm chuyên sâu về giải phẫu tụy - ruột và khả năng xử lý linh hoạt khi có biến chứng phát sinh.

Sau 180 phút căng thẳng, ca mổ thành công. Bệnh nhân được kiểm soát chảy máu tốt, duy trì ổn định huyết động, đồng thời bảo tồn phần tụy lành giúp đảm bảo chức năng nội tiết, tiêu hóa. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, được hướng dẫn phục hồi chức năng sớm và sức khỏe tiến triển khả quan.

“Viêm tụy mạn là bệnh lý khó điều trị, bởi quá trình xơ hóa do viêm kéo dài khiến việc bóc tách, lấy sỏi và bảo tồn mô lành trở nên rất phức tạp. Trước mổ, chúng tôi phải kiểm soát kỹ các chỉ số chuyển hóa, chuẩn bị đầy đủ phương án gây mê - hồi sức, tính toán chi tiết lượng máu cần truyền và trang thiết bị y tế. Trong suốt ca mổ, từng thao tác cắt và nối đều phải tính toán tỉ mỉ để đảm bảo vừa loại bỏ bệnh tích vừa giữ được chức năng tụy cho người bệnh”, bác sĩ Hùng cho biết.

Người tiên phong đưa phẫu thuật tiêu hóa chuyên sâu về Quảng Ninh

Thành công của ca phẫu thuật tụy không chỉ là bước ngoặt trong điều trị bệnh lý viêm tụy mạn tại Vinmec Hạ Long, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của bác sĩ Phạm Việt Hùng - người đã dành hơn 20 năm gắn bó với lĩnh vực Ngoại Tiêu hóa, Ung thư và Ngoại Tim mạch - Lồng ngực.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long, bác sĩ Hùng là người đầu tiên tại Quảng Ninh triển khai thành công các ca phẫu thuật nội soi phức tạp như phẫu thuật nội soi thực quản, gan mật, dạ dày, đại trực tràng và đặc biệt là phẫu thuật tụy, từ đó cứu sống hàng trăm bệnh nhân nặng.

Vinmec Hạ Long lần đầu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân viêm tụy mạn phức tạp.

Được đào tạo bài bản sau đại học tại Trường Đại học Y Hà Nội, cùng nhiều khóa chuyên sâu tại Pháp và Trung Quốc, bác sĩ Hùng luôn chú trọng tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng vào thực hành lâm sàng.

Theo ông, các ca mổ phức tạp không chỉ đòi hỏi tay nghề mà còn là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các chuyên khoa - từ chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức đến dinh dưỡng.

“Một ê-kíp vững mạnh là nền tảng của mọi thành công trong phòng mổ. Ở Vinmec, chúng tôi có đầy đủ điều kiện để làm nghề một cách trọn vẹn - từ cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ đa chuyên khoa phối hợp chặt chẽ, đến hệ thống quản lý chất lượng chuẩn quốc tế. Điều quan trọng hơn cả là triết lý ‘lấy người bệnh làm trung tâm’, giúp bác sĩ có động lực không ngừng đổi mới, sáng tạo vì sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân”, bác sĩ Hùng cho biết.

Thành công của ca phẫu thuật tụy mạn tính tại Vinmec Hạ Long không chỉ mở ra hướng điều trị mới cho bệnh nhân mắc loại bệnh này mà còn khẳng định vị thế của hệ thống y tế tư nhân chất lượng cao tại Việt Nam. Tại Vinmec, các bác sĩ được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực chuyên môn, đưa kỹ thuật khó về gần hơn với người dân địa phương, để thêm nhiều bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, hiệu quả và nhân văn.