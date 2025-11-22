Mỹ phẩm đội lốt cao cấp kiểu Mailisa: Bác sĩ nêu điều nguy hiểm nhất

Theo luật sư Cường, những cá nhân biết rõ mỹ phẩm trôi nổi vẫn nhập bán như trường hợp Mailisa có thể bị truy cứu hình sự, còn sức khỏe người tiêu dùng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Bà Phan Thị Mai (biệt danh Mailisa), Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và ông Hoàng Kim Khánh. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, C03 khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về tội “Buôn lậu”, theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Trong số này có bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, đại diện Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa. Vụ việc bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Mỹ phẩm rởm đột lốt cao cấp

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2020 đến 2024, với mục đích thu lợi lớn thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, bà Phan Thị Mai (Chủ thẩm mỹ viện Mailisa) cùng chồng là Hoàng Kim Khánh đặt mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Các sản phẩm này có giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc

Để đưa trót lọt vào Việt Nam và bán tại Mailisa, nhóm đối tượng cấu kết với nhiều người Trung Quốc để lập hợp đồng ngụy tạo, đổi nguồn gốc sản phẩm từ "Quảng Châu - Trung Quốc" thành "Hong Kong" để được cấp CFS tại Hong Kong. Sau khi nhập lậu về Việt Nam, các sản phẩm được Mailisa quảng cáo là mỹ phẩm cao cấp sản xuất tại Hong Kong và bán với giá cao gấp nhiều lần giá gốc.

Mailisa thường "khoe" sản phẩm Doctor Magic được nhập khẩu về bằng nhiều container.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, giảng viên luật hình sự, Trường Đại học Thủy Lợi, cho biết hành vi buôn lậu là việc người nào buôn bán trái phép hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa (hoặc ngược lại) khi giá trị, lợi ích đạt mức luật định (theo Điều 188 Bộ luật Hình sự). Hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù, và người phạm tội có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ông Cường nhận định vụ án Mailisa có tính chất phức tạp, liên quan nhiều tổ chức, cá nhân, dòng tiền lớn được luân chuyển qua hoạt động kinh doanh, mua bán bất động sản và siêu xe. Cơ quan điều tra dự kiến cần nhiều thời gian để làm rõ toàn bộ dấu hiệu vi phạm tại Mailisa và đơn vị liên quan.

"Nếu cá nhân hoặc tổ chức biết rõ hàng hóa không đủ điều kiện lưu hành, biết rõ quá trình nhập khẩu trái quy định nhưng vẫn tham gia hỗ trợ thì có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm", luật sư Cường nhấn mạnh.

Người tiêu dùng mua phải sản phẩm kém chất lượng, gây thiệt hại về sức khỏe hoặc tài sản, hoàn toàn có quyền liên hệ cơ quan điều tra để được xác định là bị hại và yêu cầu bồi thường.

Mỹ phẩm Doctor Magic là sản phẩm được quảng cáo rầm rộ tại Thẩm mỹ viện Mailisa.

Gần đây, một số nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội bị khởi tố liên quan hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp, thực phẩm chức năng và hàng tiêu dùng. Theo luật sư Cường, như Mailisa, điểm chung của những trường hợp này là họ thường xuất hiện với hình ảnh xa hoa như siêu xe, biệt thự, kim cương - như một cách khẳng định sự thành đạt và uy tín trên không gian mạng.

"Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng điều tra thì phát hiện nguồn thu bất hợp pháp từ gian lận thương mại, vi phạm kế toán hoặc lừa dối khách hàng", ông Cường nói.

Nhiều trường hợp như vợ chồng thẩm mỹ viện Mailisa còn sử dụng từ thiện như một hình thức xây dựng hình ảnh, tăng tương tác mạng xã hội. Song, ông Cường cho rằng “từ thiện không phải là kim bài miễn tử", không thể che lấp hành vi vi phạm pháp luật, càng không thể biện minh cho số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ.

Sức khỏe người dùng bị đe dọa bởi các mỹ phẩm như Mailisa

Góc độ chuyên môn liên quan mỹ phẩm giá rẻ đội lốt cao cấp như Mailsa, bác sĩ Trần Hương Trà My, khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM), cho biết mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Các sản phẩm giá rẻ thường chứa chất cấm, chất vượt ngưỡng an toàn, gây kích ứng, tổn thương da, thậm chí ảnh hưởng gan, thận. Trong số đó, nhiễm corticoid là tình trạng phổ biến, khiến da mỏng, đỏ, giãn mạch và sạm đen", bác sĩ Trà My nói với Tri Thức - Znews.

Bệnh nhân da bị sạm đen và giãn mạch sau khi sử dụng sản phẩm trôi nổi. Ảnh: BSCC.

Đơn vị này từng tiếp nhận nhiều trường hợp bị sạm da lan tỏa, giãn mao mạch, thậm chí kích ứng kéo dài sau khi sử dụng mỹ phẩm trôi nổi, không rõ thành phần. Theo bác sĩ My, đây là những minh chứng điển hình cho tác hại của mỹ phẩm kém chất lượng, vốn có thể chứa corticoid, chất tẩy trắng hoặc phụ gia độc hại gây tổn thương da cấp và mạn tính.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên ưu tiên mỹ phẩm chính ngạch, dược mỹ phẩm có hồ sơ công bố, nguồn gốc - thành phần rõ ràng và được phân phối bởi đơn vị uy tín. Đặc biệt, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần tuyệt đối tránh các sản phẩm không có kiểm định, vì nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe toàn thân và sự phát triển của thai nhi, trẻ nhỏ là rất lớn.

Với tình huống bán mỹ phẩm đội lốt như thẩm mỹ viện Mailisa, đáng lo ngại nhất ở mỹ phẩm buôn lậu và kém chất lượng là nguy cơ tiềm ẩn mà người dùng không thể tự nhận biết. Nhiều sản phẩm được pha trộn hóa chất rẻ tiền, không qua kiểm định, nên không thể dự đoán cách cơ thể phản ứng, đặc biệt khi sử dụng trên diện rộng hoặc kéo dài. Các biến chứng từ loại mỹ phẩm này thường không xuất hiện ngay lập tức, khiến người dùng tiếp tục sử dụng trong thời gian dài và dẫn đến tổn thương sâu hơn.

Bác sĩ Trà My cũng nhấn mạnh rằng, từ các hành vi được cơ quan công an nêu trong quá trình điều tra vụ Mailisa, việc đưa mỹ phẩm rởm, độc hại ra thị trường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự xem nhẹ đạo đức kinh doanh, đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, bất chấp nguy cơ gây tổn hại lâu dài cho người sử dụng.