Một vết trầy nhỏ, bệnh nhân bị Whitmore tấn công toàn cơ thể

  • Thứ sáu, 21/11/2025 19:35 (GMT+7)
Chủ quan với vết thương hở, bệnh nhân 39 tuổi bị vi khuẩn Whitmore tấn công, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, áp xe phổi, gan, thận và suy đa tạng.

Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua da bị trầy xước da. Ảnh: BVCC.

Cuối tháng 8, anh L.D.T.A. (39 tuổi, ở Thanh Hóa) bắt đầu xuất hiện các cơn sốt cao liên tục. Đi khám, anh được chẩn đoán mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn B.pseudomallei.

Anh A. được điều trị tại một cơ sở y tế trong 2 tuần. Khi tình trạng đã tạm ổn, anh được chuyển về tuyến dưới tiếp tục theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày khi dừng thuốc của đợt điều trị, bệnh nhân lại sốt cao 39 độ C, người li bì, sưng nóng đỏ đau.

Ngày 20/10, gia đình đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do B.pseudomallei. Khám lâm sàng ghi nhận áp xe đa ổ ở phổi, thận, gan, cơ, thắt lưng, suy đa tạng. Sau một tháng điều trị tại cơ sở y tế này không thuyên giảm, anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Bác sĩ Lê Sơn Việt cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng sốt, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, thở ô xy kính, áp xe đa ổ đa tạng. Trong đó, ổ áp xe phổi lớn nhất khoảng 4 cm, ổ áp xe gan 3 cm; đồng thời có nhiều ổ áp xe thận, áp xe cơ thắt lưng, vùng đùi phải và bẹn trái. Dịch dẫn lưu ổ áp xe cạnh sống có mủ lẫn máu.

Bác sĩ Việt nhận định bệnh nhân có bệnh lý nền, khiến hệ miễn dịch suy yếu, làm diễn biến bệnh Whitemore nặng và đáp ứng với kháng sinh kém - kể cả với meropenem, loại kháng sinh mạnh đang được sử dụng. Việc điều trị vì vậy rất phức tạp, tiên lượng dè dặt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

"Sau khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn B.pseudomallei có thể đi vào máu gây nhiễm khuẩn huyết và lan rộng khắp cơ thể gây viêm, hình thành các ổ áp xe tại nhiều cơ quan khác nhau như phổi, gan, lách, hệ thần kinh trung ương, da…..", bác sĩ Việt nhấn mạnh.

Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua da bị trầy xước, niêm mạc, đường hô hấp (hít phải bụi, giọt nước nhiễm khuẩn) hoặc đường tiêu hóa (uống nước, ăn thực phẩm nhiễm khuẩn). Những người có công việc tiếp xúc thường xuyên với đất, nước bị ô nhiễm có nguy cơ cao mắc bệnh như nông dân, người lao động xây dựng, người làm vườn….

Để phòng bệnh, người dân cần hạn chế tiếp xúc với đất, nước bẩn, đặc biệt khi có vết thương hở; luôn đeo ủng, găng tay khi làm việc ngoài đồng ruộng, ao hồ; rửa sạch và sát khuẩn vết thương kịp thời; uống nước đã đun sôi, ăn chín; giữ môi trường sống và nơi làm việc sạch sẽ.

Những người có bệnh mạn tính hoặc hệ miễn dịch suy giảm cần đặc biệt thận trọng. Khi xuất hiện sốt cao tái diễn, đau nhức cơ hoặc ổ áp xe sưng nóng đỏ, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và bệnh không lây từ người sang người.

