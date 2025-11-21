Bộ Y tế yêu cầu Lazada gỡ sữa ByHeart nghi gây ngộ độc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết trên một số sàn thương mại điện tử ở Việt Nam có kinh doanh sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula .

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ, tính đến ngày 19/11, đã ghi nhận 31 ca trẻ sơ sinh nghi ngờ hoặc xác nhận ngộ độc botulinum sau khi sử dụng sản phẩm ByHeart Whole Nutrition. Ảnh: Samsclub.

Ngày 21/11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã gửi văn bản đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, đề nghị tăng cường quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng và sản phẩm dinh dưỡng trẻ em trên môi trường trực tuyến, sau khi xuất hiện cảnh báo quốc tế về sữa ByHeart nhiễm khuẩn.

Theo cơ quan này, ngày 19/11, hệ thống INFOSAN (Mạng lưới Cơ quan An toàn thực phẩm quốc tế) đã thông báo về vụ ngộ độc botulinum đang diễn ra tại Mỹ. Vụ việc liên quan sản phẩm sữa ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn.

Tính đến ngày 17/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ghi nhận 23 ca nghi ngờ hoặc xác nhận tại 13 bang và tất cả trẻ đều phải nhập viện. Giới chức Mỹ đã khuyến cáo cha mẹ ngừng sử dụng ngay toàn bộ sản phẩm sữa ByHeart với mọi số lô và mọi kích cỡ lon hoặc gói dùng một lần. Nhà sản xuất là Công ty ByHeart Inc. cũng đã tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sản phẩm trên thị trường.

Chiều 20/11, sữa ByHeart nghi gây ngộ độc ở Mỹ vẫn bán trên sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, ngày 20/11, cơ quan này đã ban hành Công văn số 2347/ATTP-SP yêu cầu Sở Y tế, Sở ATTP và Chi cục ATTP các tỉnh, thành phố nhanh chóng rà soát hồ sơ đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Cơ quan chức năng đồng thời yêu cầu làm việc với đơn vị đứng tên công bố sản phẩm (nếu có) để thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng về việc ngừng sử dụng, đồng thời triển khai thu hồi theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Doanh nghiệp phải báo cáo đầy đủ số lượng sản phẩm đã nhập, đã bán và còn tồn, cũng như đề xuất phương án xử lý các lô liên quan. Cục ATTP cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông để người dân không tiếp tục sử dụng mọi sản phẩm sữa công thức ByHeart.

Cơ quan này cho biết hiện một số sàn thương mại điện tử và ứng dụng tại Việt Nam, trong đó có Lazada, đang rao bán sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Vì vậy, Cục đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các nền tảng gỡ toàn bộ thông tin, quảng cáo và sản phẩm liên quan, đồng thời phối hợp giải quyết các khiếu nại hoặc kiến nghị của khách hàng nếu phát sinh.