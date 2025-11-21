Mỹ phẩm của vợ chồng Mailisa từng bị Sở Y tế TP.HCM, Bộ Y tế cảnh báo

Trước khi có diễn biến pháp lý, cơ quan chức năng từng hậu kiểm và chỉ ra một số sai sót về hồ sơ, nhãn mác của các sản phẩm mỹ phẩm do vợ chồng Mailisa buôn bán.

Vợ chồng Mailisa khoe dàn xe đắt đỏ trước khi bị bắt. Ảnh: Mailisa.

Trước khi xuất hiện các diễn biến pháp lý liên quan bà Phan Thị Mai – người sáng lập chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa và chồng là Hoàng Kim Khánh, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm từng tiến hành hậu kiểm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, doanh nghiệp do ông Khánh điều hành.

Kết quả kiểm tra cho thấy hàng loạt sai sót về hồ sơ pháp lý và nhãn phụ của 10 sản phẩm Doctor Magic, song tại thời điểm đó, cơ quan chức năng chưa ghi nhận vi phạm chất lượng đối với sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa.

Khoảng hai tháng trước, Đoàn kiểm tra hậu mãi mỹ phẩm của Sở Y tế TP.HCM làm việc tại MK Skincare, doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh làm chủ sở hữu, Tổng giám đốc và đại diện pháp luật. Công ty chịu trách nhiệm đưa ra thị trường 34 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

Trong đợt hậu kiểm này, cơ quan chức năng tập trung kiểm tra 10 sản phẩm thuộc thương hiệu Doctor Magic. Biên bản kiểm tra ghi nhận hai nhóm sai phạm chính, thiếu Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) và ghi sai thông tin nhãn phụ so với nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm đã đăng ký.

Sai phạm liên quan mỹ phẩm của Mailisa

Theo quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT, PIF là tài liệu bắt buộc để sản phẩm mỹ phẩm được phép lưu hành, bao gồm đánh giá an toàn, công thức sản phẩm, tính năng - công dụng và các bằng chứng liên quan. Tuy nhiên, tại thời điểm hậu kiểm, MK Skincare chưa xuất trình đủ hồ sơ PIF của cả 10 sản phẩm Doctor Magic.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, ngoài thiếu sót về PIF, nhãn phụ của các sản phẩm bị phát hiện ghi sai tên đơn vị chịu trách nhiệm. Trên nhãn phụ, công ty được thể hiện là “HongKong maika beauty biotechnology limited”, trong khi trong Phiếu công bố đã đăng ký với Sở Y tế chỉ thể hiện địa chỉ K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM, trụ sở của MK Skincare.

Các sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa bị hậu kiểm.

Những chênh lệch thông tin này được cơ quan chức năng đánh giá là sai lệch hành chính, ảnh hưởng đến tính minh bạch trong lưu thông sản phẩm.

Từ kết quả hậu kiểm, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu MK Skincare khẩn trương điều chỉnh nhãn phụ đúng quy định và bổ sung hồ sơ PIF đầy đủ. Công ty phải gửi báo cáo khắc phục và chỉ được lưu hành sản phẩm sau khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu.

Ngày 26/9, MK Skincare gửi giải trình. Doanh nghiệp cho rằng sai sót nhãn phụ xuất phát từ “lỗi hành chính kỹ thuật trong khâu in ấn” do nhân viên lấy nhầm mẫu tem chưa được duyệt, đồng thời thừa nhận chưa có quy trình kiểm duyệt cuối cùng. MK Skincare cho biết đã in và dán lại toàn bộ nhãn phụ đúng, bổ sung hồ sơ PIF và cam kết không tái diễn sai sót.

Bộ Y tế phát cảnh báo về mỹ phẩm của Mailisa

Sau khi thông tin về đợt hậu kiểm được báo chí đề cập, Cục Quản lý Dược đã cung cấp dữ liệu liên quan đến hoạt động quản lý Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK MK Skincare và các nhãn hiệu do doanh nghiệp này nhập khẩu hoặc đứng tên công bố.

Theo tra cứu dữ liệu từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến, từ năm 2018 đến ngày 17/11, MK Skincare được tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, trong đó 81 số tiếp nhận vẫn còn hiệu lực.

Đáng chú ý, Cục Quản lý Dược nhấn mạnh rằng đến thời điểm đó, cơ quan quản lý chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh, khiếu nại hay báo cáo nào từ hệ thống kiểm nghiệm nhà nước và các Sở Y tế về việc các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty hoặc MK, do MK Skincare nhập khẩu hoặc đứng tên công bố có vi phạm chất lượng.

Bị can Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa). Ảnh: Bộ Công an.

Ngay sau khi xuất hiện các phản ánh trên truyền thông, Cục Quản lý Dược đã ban hành ba văn bản vào ngày 17/11, yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan MK Skincare nếu có. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan lấy mẫu và kiểm nghiệm chất lượng các sản phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK.

Cục cũng yêu cầu MK Skincare cung cấp hồ sơ thông tin sản phẩm và kết quả kiểm nghiệm. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng nếu phát hiện vi phạm chất lượng, các sản phẩm sẽ bị thu hồi, tiêu hủy và doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định. Trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng thận trọng với các sản phẩm do MK Skincare nhập khẩu và đứng tên công bố.

Thông tin về MK Skincare và mỹ phẩm của Mailisa diễn ra trong bối cảnh thị trường kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam ngày càng mở rộng, với khoảng 200.000 sản phẩm đã được tiếp nhận Phiếu công bố từ hơn 2.500 cơ sở. Tỷ lệ mẫu mỹ phẩm không đạt chất lượng trong 5 năm gần đây dao động quanh 1,5% - 2,13%. Năm 2024, trong tổng số 3.469 mẫu được lấy kiểm tra, có 52 mẫu không đạt.

Hoạt động kiểm tra, hậu kiểm và xử phạt được Cục Quản lý Dược cùng các Sở Y tế triển khai hàng năm theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Tính đến ngày 17/11, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 35 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng .