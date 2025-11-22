Thói quen sai lầm khi đau khiến người đàn ông lâm bệnh nặng

Người đàn ông 36 tuổi nhập viện trong tình trạng hạ kali và suy thượng thận sau khi tự mua Medrol, Colchicin trôi nổi để trị bệnh gout tại nhà.

Người đàn ông nhập viện sau khi tự trị bệnh gout tại nhà. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều đã tiếp nhận và cấp cứu thành công anh T.N.V. (36 tuổi, phường Đông Triều) trong tình trạng hạ kali máu nặng, suy tuyến thượng thận và tiêu cơ vân liên quan bệnh gout.

Theo khai thác bệnh sử, anh V. được chẩn đoán mắc bệnh gout nhưng không tuân thủ điều trị theo đơn của bệnh viện. Thay vào đó, anh nhiều lần tự ý mua Medrol và Colchicin trôi nổi về uống với mục tiêu trị bệnh gout.

Trước đây, anh từng hai lần bị yếu tứ chi nhẹ rồi tự hồi phục nên chủ quan. Đến ngày 19/11, khi xuất hiện đau mỏi cơ toàn thân do bệnh gout, anh tiếp tục đến hiệu thuốc mua Medrol và Colchicin không rõ nguồn gốc để dùng. Sau đó, tình trạng yếu tứ chi của người bệnh tăng nhanh, không thể tự đi lại, buộc phải nhập viện.

Lúc vào khoa Cấp cứu, tình trạng bệnh gout diễn tiến nặng. Bệnh nhân trong tình trạng yếu cơ toàn thân, cơ lực chỉ đạt 2/5. Xét nghiệm ghi nhận kali máu 1,9 mmol/l, ở mức nguy hiểm. Với mức <2,0 mmol/l, người bệnh có thể rối loạn nhịp tim, thậm chí ngưng tim.

Nhờ được điều trị kịp thời theo phác đồ bệnh gout, anh V. đã ổn định điện giải, phục hồi một phần khả năng vận động và đang tiếp tục điều trị tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Thận nhân tạo.

Theo số liệu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, đây không phải trường hợp mắc bệnh gout cá biệt. Hầu như tháng nào bệnh viện cũng ghi nhận nam giới trẻ, sức khỏe tốt nhưng mắc gout và tự ý dùng thuốc nam, thuốc bắc, viên hoàn, “thần dược” trị gout hoặc thuốc tây không rõ nguồn gốc. Nhiều người nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, yếu cơ, tụt huyết áp, rối loạn điện giải, liệt hai chân cấp hoặc suy tuyến thượng thận.

Các bác sĩ cho biết hạ kali máu tưởng chừng đơn giản nhưng khi kali giảm sâu, cơ thể như “mất nguồn điện”: cơ yếu dần, phản xạ kém, khó đi lại, thậm chí liệt tạm thời. Để tránh nguy cơ này, người bệnh gout tuyệt đối không tự mua thuốc, không tự tăng/giảm liều. Khi xuất hiện yếu cơ, tê bì, chuột rút bất thường, cần đi khám sớm vì đó có thể là dấu hiệu của hạ kali máu.

Bệnh gout thường bắt nguồn từ việc tiêu thụ thực phẩm phong phú và rượu bia quá mức. Ảnh: Shutterstock.

Bác sĩ chuyên khoa II Trịnh Đức Vinh, khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết bệnh gout được xem là bệnh viêm khớp của "người giàu" do tiêu thụ thực phẩm phong phú và bia rượu quá mức.

Bệnh hay gặp ở nam giới trong độ tuổi trung niên (40-60 tuổi). Phụ nữ hiếm gặp hơn và thường xuất hiện ở lứa tuổi mãn kinh. Bệnh cũng có tính chất di truyền. Ngày nay, bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Theo vị chuyên gia, điều trị bệnh gout, tùy cơ địa và các bệnh lý kèm theo, người bệnh sẽ được bác sĩ kê toa dùng các loại thuốc chống viêm giảm đau, thuốc giảm lượng acid uric trong máu và nhóm thuốc tăng thải tiết acid uric qua thận. Một số loại dược liệu được các thầy thuốc y học cổ truyền chỉ định cho người mắc bệnh gout như tía tô, lá lốt, lược vàng, lá trầu, lá sake, kim tiền thảo…

Đối với người không mắc bệnh gout, lượng purin tiêu thụ trong khẩu phần ăn hàng ngày được khuyến cáo là dưới 400 mg. Người bệnh gout nên tránh tiêu thụ thực phẩm giàu purin như thịt đỏ, các loại nấm, hải sản và rượu bia.