Vấn nạn sau bữa tiệc đau lòng khiến một người chết, 6 nhập viện

Tỷ lệ tử vong do ngộ độc methanol tại Việt Nam rất cao, khoảng 30% ngay cả khi được điều trị tại cơ sở chuyên sâu, và có thể lên tới 50% ở vùng sâu, vùng xa.

Việc bày bán tràn lan rượu không xuất xứ tại các cửa hàng tạp hóa và quán ăn bình dân tạo kẽ hở cho cồn công nghiệp Methanol len lỏi vào thị trường. Ảnh tạo bởi AI.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, vụ việc bắt nguồn từ một bữa tiệc tối tại gia đình ở Hải Phòng với 11 người tham dự. Trong đó, 7 người đã uống khoảng 5 lít rượu thảo dược do người quen cung cấp và giới thiệu là “rượu có nguồn gốc”. Sáng hôm sau, các nạn nhân đồng loạt xuất hiện triệu chứng nhìn mờ, hoa mắt, chóng mặt và khó thở. Một người trong số đó đã tử vong trước khi kịp cấp cứu.

Bữa tiệc với rượu giả

Ngày 18/12/2025, 6 bệnh nhân còn lại được chuyển đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng rối loạn hô hấp, toan chuyển hóa nặng. Đặc biệt, có 2 trường hợp đã bị tổn thương thần kinh thị giác. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ methanol dao động từ 44,6 đến 256,9 mg/dL.

Đáng chú ý, kết quả phân tích mẫu rượu các nạn nhân sử dụng chứa tới 30,3% methanol, trong khi ethanol chỉ chiếm 1,84%.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, khẳng định: "Đây chắc chắn là rượu giả pha từ cồn công nghiệp methanol, không phải rượu gạo hay rượu truyền thống. Rượu tự nấu nếu có methanol cũng chỉ ở dạng vết và không thể gây ngộ độc nặng".

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận và điều trị cho nhiều ca ngộ độc rượu “rởm” chứa methanol. Ảnh: Nguyên Hà.

"Sát thủ" không màu gây tử vong đến 50%

Methanol là chất cực độc, không màu, mùi vị khó phân biệt với ethanol. Ban đầu, người uống có thể say tương tự rượu thông thường, nhưng sau 8-48 giờ, methanol chuyển hóa thành axit formic gây toan chuyển hóa nặng, tổn thương não, thần kinh thị giác, thở nhanh sâu và có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Mẫu rượu các nạn nhân sử dụng trong bữa ăn tối. Ảnh: Nguyên Hà.

Theo Trung tâm Chống độc, tỷ lệ tử vong do ngộ độc methanol tại Việt Nam rất cao, khoảng 30% ngay cả khi được điều trị tại cơ sở chuyên sâu, và có thể lên tới 50% ở vùng sâu, vùng xa. Đáng lo ngại, bệnh cảnh mù mắt, hôn mê do methanol dễ bị nhầm với đột quỵ, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.

Từ vụ việc này, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo về vấn nạn rượu giả, cồn sát trùng giả chứa methanol vẫn len lỏi trong cộng đồng. Methanol là hóa chất công nghiệp được nhập khẩu và sản xuất với số lượng lớn, nhưng khâu quản lý còn lỏng lẻo, tạo điều kiện để bị pha trộn thành rượu giả, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết tại nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, methanol vẫn được bán rộng rãi nhưng được quản lý chặt chẽ: đóng can lớn, có màu đặc trưng, ghi rõ là hóa chất công nghiệp để tránh nhầm lẫn và sử dụng sai mục đích. Nhờ đó, các ca ngộ độc nặng và tử vong rất hiếm gặp.

Thực tế tại Việt Nam, dù đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc và tử vong do methanol trong rượu giả, rất ít trường hợp sản xuất, buôn bán bị xử lý nghiêm. Đây là lỗ hổng lớn trong quản lý hóa chất và an toàn thị trường. Nếu không được khắc phục, nguy cơ ngộ độc rượu giả sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, liên hoan.

Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, Trung tâm Chống độc và Bệnh viện Bạch Mai đã báo cáo Bộ Y tế, đồng thời thông tin tới Sở Y tế và Công an địa phương để truy tìm nguồn gốc rượu độc, ngăn chặn nguy cơ lan rộng trong cộng đồng.

Vụ ngộ độc methanol tại Hải Phòng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự dễ dãi trong quản lý hóa chất, quản lý thị trường rượu và những hiểm họa chết người từ các sản phẩm giả, kém chất lượng đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng.