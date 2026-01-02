Hàng triệu người ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh, góp phần giảm gánh nặng chi phí và mở rộng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Học sinh các cấp ở TP.HCM được miễn phí 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Ảnh: Xuân Sang.

HĐND TP.HCM khóa X vừa thông qua Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn. Chính sách được ban hành tại kỳ họp thứ năm, nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế và bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Theo nghị quyết, nhóm người cao tuổi được hỗ trợ là công dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có đăng ký thường trú tại TP.HCM và chưa được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác. Với nhóm này, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Đối với học sinh, chính sách áp dụng cho học sinh phổ thông và học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM.

Mức hỗ trợ là 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Phần còn lại sẽ được bảo đảm thông qua cơ chế phối hợp với các nguồn hỗ trợ khác, nhằm giúp học sinh được tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách nhà nước bảo đảm, theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Đối với những người đã có thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực, việc hỗ trợ sẽ được áp dụng ngay sau khi thẻ hiện tại hết hạn.

Cùng với đó, Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND cũng bãi bỏ một số quy định trước đây liên quan đến hỗ trợ bảo hiểm y tế của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm thống nhất chính sách sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo HĐND TP.HCM, chính sách này góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi và học sinh, đồng thời thúc đẩy mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, phù hợp với định hướng chăm sóc sức khỏe cộng đồng của thành phố.