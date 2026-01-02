3 nhóm người nên 'kết thân' với trà gừng

Dựa trên tính vị và công năng đặc thù, các bác sĩ đã chỉ ra rằng gừng cực kỳ hợp với những người hay bị lạnh, dù là lạnh do thời tiết hay do cơ địa yếu từ bên trong.

Trà gừng là đồ uống quen thuộc của nhiều người trong mùa lạnh nhưng không phải ai cũng hiểu rõ công dụng và cách dùng của loại đồ uống này.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Minh Nghĩa, Trưởng Khoa Da liễu – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, cho biết 3 nhóm đối tượng được khuyên nên sử dụng gừng tươi hoặc trà gừng để cân bằng cơ thể và cải thiện sức khỏe:

Trà gừng là loại đồ uống phổ biến trong mùa đông với nhiều tác dụng cho sức khỏe.

Người đang bị cảm lạnh, sợ gió

Nếu bạn đi ngoài đường gặp mưa hoặc gió lạnh về và bắt đầu thấy ớn lạnh, sợ gió, nghẹt mũi hay ho có đờm lỏng, hãy nghĩ ngay đến gừng. Uống trà gừng có tác dụng gì? Lúc này, một cốc trà gừng ấm sẽ có tác dụng như một liều thuốc giải cảm tự nhiên. Nó giúp cơ thể toát mồ hôi nhẹ để đẩy khí lạnh ra ngoài, đồng thời làm ấm phổi, giúp bạn cắt cơn ho và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trà gừng tốt cho người hay bị lạnh bụng, khó tiêu

Nhóm người này có hệ tiêu hóa rất nhạy cảm với đồ lạnh. Chỉ cần ăn một chút thức ăn nguội, đồ sống lạnh hay khi trời trở gió là bụng sẽ bị đầy hơi, chướng lên, thậm chí buồn nôn hoặc nôn mửa.

Gừng chính là khắc tinh của tình trạng này. Vị cay ấm của gừng khi vào dạ dày sẽ hoạt động như một chiếc túi sưởi, giúp làm ấm bụng nhanh chóng, kích thích tiêu hóa hoạt động trơn tru trở lại và cầm nôn hiệu quả.

Người bị lạnh tay chân kinh niên

Có những người dù mặc rất nhiều áo ấm, đi tất dày nhưng bàn tay và bàn chân vẫn luôn lạnh toát như đá. Đây là dấu hiệu cho thấy máu huyết trong cơ thể lưu thông kém, không đưa đủ nhiệt lượng đến các đầu ngón tay, ngón chân.

Với nhóm người này, gừng sẽ đóng vai trò như một trợ thủ đắc lực giúp mạch máu thông thoáng hơn. Tính nóng của gừng sẽ thúc đẩy máu lưu thông tốt hơn, dẫn nhiệt đi khắp cơ thể và sưởi ấm cho đôi bàn tay, bàn chân đang của bạn.

Đặc tính cay ấm của gừng cũng giúp làm ấm cơ thể từ bên trong, mang lại cảm giác dễ chịu rõ rệt.

Ai không nên uống trà gừng

Ngược lại với tính ôn ấm, gừng lại có thể trở thành khắc tinh đối với những người có thể trạng nhiệt hoặc đang gặp các vấn đề sức khỏe sau:

Người có cơ địa nóng trong: Những người thường xuyên bị khô miệng, khát nước, táo bón, mụn nhọt hoặc hay bốc hỏa nên hạn chế dùng gừng. Do gừng có tính nóng, việc sử dụng thêm sẽ khiến tình trạng nhiệt trong cơ thể trầm trọng hơn, gây mất cân bằng âm dương.

Người đang sốt cao không do lạnh: Đặc biệt là các trường hợp sốt do cảm nắng, sốt virus hoặc sốt xuất huyết. Gừng làm tăng thân nhiệt và kích thích tuần hoàn, có thể gây nguy hiểm hoặc làm tổn thương các mạch máu đang yếu.

Người đang bị xuất huyết: Gồm các trường hợp chảy máu cam, trĩ ra máu, ho ra máu hoặc phụ nữ bị băng huyết. Tính ấm và khả năng kích thích giãn mạch của gừng có thể khiến tình trạng chảy máu khó kiểm soát hơn.

Người bị cao huyết áp: Mặc dù gừng có lợi cho tim mạch về lâu dài, nhưng trong cơn cao huyết áp cấp tính, việc uống nước gừng nóng có thể gây giãn mạch, đập nhanh tim, không an toàn cho người bệnh.