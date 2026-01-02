Người phụ nữ suy thận vì một thói quen không ai ngờ

Được đưa đến bệnh viện vì nhiễm trùng bàn chân, người bệnh bất ngờ được phát hiện suy thận cấp vì tự ý dùng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận người bệnh nhập viện vì nhiễm trùng bàn chân trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm. Tuy nhiên, qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đồng thời rơi vào tình trạng suy thận cấp, dù trước đó chưa xuất hiện các dấu hiệu điển hình như phù hay tiểu ít.

Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết vài ngày gần đây bản thân thường xuyên đau hai bên hông nên tự ý mua thuốc về sử dụng. Qua quan sát lọ thuốc, bác sĩ nhận định loại thuốc này có nhãn mác viết hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, chưa xác định được đầy đủ thành phần, song trên bao bì ghi rõ hoạt chất “Dexamethasone” (chất nhóm glucocorticoid tổng hợp, có tác dụng kháng viêm, kháng dị ứng và ức chế miễn dịch rất mạnh).

Loại thuốc được người bệnh sử dụng. Ảnh: BVCC.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo về nguy cơ từ các loại thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc đang được rao bán tràn lan trên thị trường và mạng xã hội dưới các tên gọi như “thuốc gia truyền”, “thuốc xách tay”, “thuốc Trung Quốc hiệu nghiệm nhanh”.

Những sản phẩm này thường được quảng cáo có tác dụng điều trị đau xương khớp, đau lưng, thoát vị đĩa đệm, gout… với cam kết “uống là khỏi”, “không tác dụng phụ”. Thực tế, việc sử dụng các loại thuốc này tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Theo các chuyên gia, nhiều loại thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện trộn các hoạt chất giảm đau mạnh, đặc biệt là nhóm kháng viêm không steroid hoặc các chất độc cho thận.

Việc sử dụng kéo dài hoặc dùng liều cao có thể gây tổn thương thận âm thầm, làm giảm khả năng lọc máu, dẫn đến suy thận cấp hoặc suy thận mạn, thậm chí buộc người bệnh phải chạy thận nhân tạo suốt đời. Đáng lưu ý, suy thận giai đoạn đầu thường diễn tiến lặng lẽ, triệu chứng không rõ ràng nên rất khó phát hiện sớm.

Bên cạnh đó, một số loại thuốc giảm đau được quảng cáo là “hiệu quả nhanh” thực chất do bị trộn corticoid - nhóm thuốc có tác dụng chống viêm, giảm đau mạnh nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sử dụng không được kiểm soát. Trong trường hợp bệnh nhân trên, hoạt chất được phát hiện là dexamethasone.

Việc dùng corticoid không theo chỉ định của bác sĩ có thể gây suy tuyến thượng thận cấp hoặc mạn, kèm theo nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng. Ngoài ra, người bệnh còn có nguy cơ loãng xương, gãy xương, tăng đường huyết, làm nặng thêm bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, phù, nhiễm trùng do suy giảm miễn dịch, viêm loét dạ dày - tá tràng, xuất huyết tiêu hóa và rối loạn nội tiết.

Các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện ra biến chứng khi tình trạng đã trở nên nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân là các loại thuốc này rất dễ mua, không cần đơn của bác sĩ, không phải chờ đợi thăm khám, trong khi người bán thường quảng cáo thổi phồng công dụng, không chịu trách nhiệm khi xảy ra biến chứng.

Trước thực trạng trên, ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành; không tin vào các quảng cáo “chữa khỏi hoàn toàn”, “uống vài viên là hết đau”. Khi có các triệu chứng đau xương khớp hoặc đau mạn tính, người bệnh cần đến khám tại các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn và điều trị phù hợp, bảo đảm an toàn cho sức khỏe.