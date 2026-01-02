Đang đánh cầu lông, người đàn ông ở TP.HCM bất ngờ ngưng tim

Đang chơi cầu lông cùng đồng nghiệp, người đàn ông bất ngờ đau ngực dữ dội, mất ý thức và ngưng tim. Nhờ cấp cứu kịp thời, bệnh nhân hồi phục sau 7 ngày điều trị tích cực.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa cứu sống một trường hợp ngưng tim ngoại viện đặc biệt nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp ở người trẻ, xảy ra ngay trong lúc bệnh nhân đang chơi thể thao.

Bệnh nhân là anh L.V.H. (32 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Trước khi nhập viện, anh H. được đánh giá có lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, không ghi nhận tiền sử bệnh tim mạch và duy trì thói quen luyện tập thể thao đều đặn mỗi ngày.

Sáng 20/12/2025, anh H. cùng một số đồng nghiệp chơi cầu lông tại sân tập ở phường An Khánh. Sau khoảng 30 phút vận động, anh bất ngờ xuất hiện cảm giác hồi hộp, choáng váng, khó thở kèm đau dữ dội vùng ngực. Chỉ ít phút sau, anh nhanh chóng mất ý thức và ngã quỵ ngay trên sân.

Nhận thấy tình trạng nguy cấp, những người chơi cùng lập tức đưa anh H. đến một bệnh viện gần nhất. Khi vừa nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tuần hoàn do rối loạn nhịp thất, buộc ê-kíp y tế phải tiến hành hồi sinh tim phổi khẩn cấp.

Sức khoẻ bệnh nhân ổn định sau khi được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Trước diễn biến nguy kịch, bệnh viện tuyến đầu nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định để chuyển bệnh nhân đến cơ sở có khả năng hỗ trợ tuần hoàn chuyên sâu.

Sau khoảng 15 phút, anh H. được chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nguy kịch. Ê-kíp ECMO của khoa Hồi sức tim mạch đã được huy động và sẵn sàng can thiệp ngay khi bệnh nhân tới nơi.

Tại đây, các bác sĩ vừa tiếp tục hồi sức rối loạn nhịp thất, vừa khẩn trương thiết lập V-A ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể theo phương thức động - tĩnh mạch) nhằm hỗ trợ tuần hoàn và duy trì tưới máu các cơ quan quan trọng.

Sau khi tình trạng huyết động ổn định, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính toàn thân để loại trừ các nguyên nhân đột tử tim mạch thường gặp như nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc động mạch phổi hay bệnh lý cấp tính động mạch chủ.

Song song đó, anh H. được hồi sức ngừng tim chuyên sâu bằng V-A ECMO, kiểm soát thân nhiệt, sử dụng corticosteroid liều cao do nghi ngờ viêm cơ tim cấp do vi-rút, kết hợp lọc máu liên tục.

Chỉ sau 48 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, không còn rối loạn nhịp thất, chức năng tim cải thiện rõ rệt và đủ điều kiện ngừng hỗ trợ ECMO.

Sau 7 ngày điều trị tại khoa Hồi sức tim mạch, tình trạng sức khỏe của anh H. gần như ổn định hoàn toàn và được xuất viện, kịp trở về nhà đón năm mới cùng gia đình.

Kết quả chụp cộng hưởng từ tim sau đó ghi nhận tình trạng viêm cấp tính lan tỏa trong cơ tim và màng ngoài tim, xác định nguyên nhân gây ngưng tim là viêm cơ tim tối cấp.

ThS.BS Võ Văn Trắng, khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết viêm cơ tim cấp do virus thường xuất hiện nhiều vào thời điểm khí hậu trở lạnh hoặc mùa mưa tại Việt Nam.

Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng giống cảm cúm hoặc viêm dạ dày - ruột, khiến nhiều người trẻ chủ quan. Ngoài ra, viêm cơ tim cấp còn có các biểu hiện tim mạch như đau ngực (gặp ở hơn 80% trường hợp), khó thở (20-50%), hồi hộp.

"Một số ít trường hợp có thể diễn tiến thành viêm cơ tim tối cấp với rối loạn nhịp nguy hiểm, tụt huyết áp do suy chức năng co bóp cơ tim và dẫn đến đột tử nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời", bác sĩ Trắng nhấn mạnh.

Trong khi đó, ThS.BS Nguyễn Thanh Thảo, khoa Hồi sức tim mạch, lưu ý không phải trường hợp viêm cơ tim cấp nào cũng may mắn được cấp cứu kịp thời như bệnh nhân trên.

Với những trường hợp viêm lan tỏa trên cộng hưởng từ tim, người bệnh cần được theo dõi sát, tầm soát các bất thường di truyền liên quan đến bệnh cơ tim và cân nhắc sinh thiết cơ tim nếu tình trạng viêm kéo dài. Sau xuất viện, bệnh nhân cần hạn chế gắng sức trong ít nhất 3 tháng đầu để giảm nguy cơ tái phát rối loạn nhịp và đột tử.