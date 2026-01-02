Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thanh niên 32 tuổi đột ngột ngừng tim khi đang chơi cầu lông

  • Thứ sáu, 2/1/2026 17:03 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa kịp thời cứu sống một nam thanh niên 32 tuổi bị viêm cơ tim cấp nguy kịch, ngừng tim đột ngột khi đang chơi cầu lông.

Bệnh nhân là anh L.V.H., nhân viên văn phòng, có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, thường xuyên tập thể thao và chưa từng mắc bệnh tim mạch. Sáng 20/12, trong lúc chơi cầu lông tại TP. Thủ Đức, anh H. bất ngờ thấy hồi hộp, choáng váng, đau ngực dữ dội rồi nhanh chóng bất tỉnh.

Đồng nghiệp chơi cùng đã nhanh chóng đưa anh H. đến một bệnh viện gần đó trong tình trạng ngưng tuần hoàn. Các bác sĩ lập tức hồi sinh tim phổi, đồng thời kích hoạt “báo động đỏ” liên viện để chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Chỉ sau khoảng 15 phút, anh được đưa vào khoa Cấp cứu với ê-kíp hồi sức tim mạch đã sẵn sàng.

Tại đây, các bác sĩ vừa cấp cứu rối loạn nhịp tim, vừa triển khai phương pháp hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể để duy trì sự sống. Sau khi ổn định tình trạng, bệnh nhân được kiểm tra toàn diện nhằm loại trừ các nguyên nhân đột tử thường gặp như nhồi máu cơ tim hay thuyên tắc phổi.

ngung tim anh 1

Bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện (Ảnh BVCC)

Sau 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt: tỉnh táo hoàn toàn, tim đập ổn định trở lại và chức năng tim dần hồi phục. Sau 7 ngày điều trị tại khoa Hồi sức tim mạch, sức khỏe bệnh nhân gần như ổn định hoàn toàn và được xuất viện, kịp về nhà đón năm mới cùng gia đình.

Kết quả chụp cộng hưởng từ tim sau đó xác định nguyên nhân là viêm cấp tính cơ tim và màng ngoài tim. Đây là bệnh lý nguy hiểm có thể gây ngừng tim đột ngột ngay cả ở người trẻ, khỏe mạnh.

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Văn Trắng, khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, viêm cơ tim cấp do vi-rút thường gặp vào mùa mưa hoặc khi thời tiết trở lạnh, với triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa nên người trẻ thường chủ quan.

Ngoài các biểu hiện hô hấp, tiêu hóa, người bệnh có thể xuất hiện đau ngực (trên 80%), khó thở (20 - 50%), hồi hộp, rối loạn nhịp tim.

Một số ít trường hợp diễn tiến thành viêm cơ tim tối cấp, gây tụt huyết áp, rối loạn nhịp nguy hiểm và có thể đột tử nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân viêm cơ tim tối cấp có thể hồi phục nhanh sau khoảng 1 tuần nếu được hỗ trợ tuần hoàn cơ học đúng lúc.

Các bác sĩ cho biết, phần lớn ca viêm cơ tim tối cấp có thể hồi phục nhanh nếu được hỗ trợ tuần hoàn sớm và phù hợp. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng may mắn như trường hợp này.

Kim Dung/VOV TP.HCM

ngừng tim TP.HCM cấp cứu thanh niên chơi cầu lông

