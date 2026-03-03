Ông Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri tại Đồ Sơn, Hải Phòng

Chiều 3/3, tại phường Đồ Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1.

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết thúc đẩy phát triển kinh tế biển và xây dựng thành phố cảng tầm quốc tế.

Đơn vị bầu cử số 1 TP Hải Phòng gồm: Đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ, các phường Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương.

Tại hội nghị, các đại biểu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 01 thành phố Hải Phòng đã báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình, nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cam kết luôn đặt lợi ích của Nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố lên trên hết, trước hết; giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, đóng góp vào công tác lập pháp; thực hiện giám sát tối cao; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố; xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng tầm cỡ quốc tế.

Trong chương trình hành động, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh nếu được bầu là đại biểu Quốc hội, ông sẽ luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và cử tri Hải Phòng để phản ánh trung thực tới Quốc hội, đưa tiếng nói của Nhân dân vào các diễn đàn của Quốc hội để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con. Đồng thời, tập trung trí tuệ vào việc xây dựng, sửa đổi các luật quan trọng như đất đai, quy hoạch, môi trường, chính sách an sinh xã hội, y tế và giáo dục; tham mưu để vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Ông Lê Minh Hưng cũng cam kết nếu là đại biểu Quốc hội tại TP Hải Phòng, ông sẽ tích cực phối hợp cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ logistics và năng lượng sạch của thành phố.

Cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hải Phòng phát biểu ý kiến.

Đánh giá cao Chương trình hành động của các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hải Phòng, cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã đề ra, đặc biệt là gần dân, sát dân, tích cực lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Đồng thời, luôn quan tâm lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các địa phương khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch biển, đảo và di sản văn hóa đặc sắc, đưa kinh tế - xã hội TP Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.