Sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Sáng 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Ảnh: Như Ý.

Cuộc cách mạng mang tính lịch sử

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trình bày Chuyên đề về “Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng trong Báo cáo chính trị đã được Đại hội XIV thông qua và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng”.

Ông Lê Minh Hưng khẳng định, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được đặt đúng vị trí “then chốt”, tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về “xây” và “chống” với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được bước đột phá mạnh mẽ với nhiều thành tựu, khẳng định là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc thực hiện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá Đại hội XIII đề ra, nhất là một số chủ trương, nhiệm vụ mang tính cách mạng và thời đại đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với phương pháp tổ chức thực hiện rất mới, quyết liệt, hiệu quả, toàn diện, đồng bộ, sâu sắc, đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tạo nền tảng để đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

“Đặc biệt, kết quả của việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vừa qua đã khẳng định sự đột phá, đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thực sự là cuộc cách mạng mang tính lịch sử, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao”, ông Lê Minh Hưng nói.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Đảng ta xác định mục tiêu xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIV là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”. Trên cơ sở đó, Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên 10 nội dung công tác xây dựng Đảng; nhấn mạnh ba giải pháp đột phá.

Dành thời gian trao đổi cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ; kịp thời cập nhật và bổ sung Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ ở từng cấp gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ. Thời gian hoàn thành Chương trình hành động trong quý I.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XV

Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết Đại hội XIV xác định sẽ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng, với quan điểm, nguyên tắc như sau:

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; đồng bộ với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp.

Kế thừa và giữ vững các nội dung có tính nguyên tắc, bản chất của Đảng.

Điều lệ Đảng không nên quy định quá chi tiết, cụ thể. Những nội dung trong quy định thi hành Điều lệ Đảng đã rõ, phù hợp với mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực tiễn thì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

Theo ông Lê Minh Hưng, để triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng quy chế, ban hành kế hoạch hoạt động, trong đó xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, sản phẩm cuối cùng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các ban, cơ quan, đơn vị của Trung ương Đảng, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cán bộ được Trung ương, Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể, trên cơ sở thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình hoạt động thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, dự báo tình hình trong giai đoạn tới, chủ động nghiên cứu từng chương, điều của Điều lệ Đảng, đề xuất với Trung ương những nội dung trong Điều lệ Đảng cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, tập trung vào nội dung tại các chương, điều đã nêu cụ thể trong Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.