Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp trả đầy đủ lương, thưởng Tết

Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 07 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2026 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chủ động có kế hoạch bảo đảm đầy đủ phương tiện vận chuyển phục vụ Nhân dân và kiều bào về quê đón Tết.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân nhưng bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và theo đúng quy định.

"Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần 'tương thân, tương ái' của dân tộc, chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết; theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động", công điện nêu rõ.

Các địa phương cũng cần tăng cường công tác quản lý, bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp tại các khu vực công cộng và các điểm du lịch trên địa bàn.

Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương cần kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý; triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa.

Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường mở chiến dịch tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đặc biệt, Bộ Công Thương được yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu; kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường.

Cơ quan này còn có nhiệm vụ giải quyết tốt việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu, tuyệt đối không để ách tắc hàng hóa do yếu tố chủ quan, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả nếu do yếu tố khách quan.

Cán bộ, công chức không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo tổ chức các Chương trình nghệ thuật phong phú, đặc sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bảo tồn giá trị truyền thống, phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế từng địa phương.

Đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước về lễ hội, du lịch; yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá công khai, tuyệt đối không nâng giá, ép giá khách du lịch.

Các bộ, cơ quan, địa phương cần tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong ngày Tết.

"Các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi", theo công điện.

Thủ tướng yêu cầu ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương tập trung triển khai ngay công việc, không để ách tắc, gián đoạn thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Không tổ chức ăn uống, chúc Tết trong giờ hành chính mà tập trung ngay vào công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được phân công.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, VTV, VOV, TTXVN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền về thành công Đại hội XIV của Đảng, triển khai các Nghị quyết của Đảng.

Các cơ quan truyền thông cũng cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân; đặc biệt chú ý và có giải pháp hiệu quả tình hình an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong các ngày trước, trong và sau Tết...