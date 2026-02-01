Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng hai Phó thủ tướng nhận thêm nhiệm vụ

  • Chủ nhật, 1/2/2026 19:34 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 31/1, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79.

Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng ban Thường trực, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Pham Minh Chinh anh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo bao gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Danh sách các ủy viên còn có: Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân…

Ngoài ra, ủy viên Ban Chỉ đạo còn lãnh đạo các doanh nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Đặng Ngọc Hòa; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn; Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vũ Anh Tuấn.

Ban Chỉ đạo có chức năng phối hợp liên ngành; giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước.

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết, có thể ủy quyền cho Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Luân Dũng/Tiền Phong

Phạm Minh Chính Nguyễn Chí Dũng Hồ Đức Phớc

  • Nguyễn Chí Dũng

    Nguyễn Chí Dũng

    Ông Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư
    • Năm sinh: 1960
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ quản lý kinh tế

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

