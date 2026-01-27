Tổng Bí thư dâng hương tại địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai

Sáng 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh .

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương có cuộc gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.