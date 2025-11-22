Thói quen giải khuây mỗi ngày đẩy người đàn ông vào ung thư dạ dày

Sau nhiều năm chủ quan với thói quen cá nhân, người đàn ông 58 tuổi phải nhập viện vì ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Ung thư dạ dày là bệnh lý trong đó các tế bào ác tính (ung thư) hình thành trong niêm mạc dạ dày. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Tại khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K, các bác sĩ tiếp nhận ông Đ.V.T. (58 tuổi, Thái Bình), từng duy trì thói quen uống rượu tới 1,5 lít mỗi ngày.

"Làm vườn xong là buồn tay buồn chân, tôi lại rót rượu uống. Vợ con khuyên nhủ nhiều nhưng tôi chủ quan, nghĩ chỉ uống rồi nằm nghỉ", ông T. kể.

Cơn đau bụng kéo dài khiến gia đình phải đưa ông đến Bệnh viện K thăm khám. Tại đây, kết quả nội soi và các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Nắm rõ tình trạng bệnh, các bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 1 đề xuất phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp nội soi, kèm vét hạch triệt căn và nối tiêu hóa trong. Sau khi được giải thích về tính cấp thiết và hiệu quả của phương pháp này, gia đình đã đồng ý thực hiện để tránh tình trạng ung thư dạ dày tiến triển nặng hơn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày.

Theo PGS.TS.BS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ, phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày mang lại hiệu quả triệt căn tương đương mổ mở nhưng ưu thế hơn về hồi phục.

"Phương pháp này giúp đạt rìa cắt âm tính, vét hạch đầy đủ, không thua kém về mặt ung thư học. Người bệnh ít đau hơn, ít mất máu, nguy cơ nhiễm trùng thấp, thời gian nằm viện ngắn và sớm trở lại sinh hoạt bình thường", bác sĩ Vụ cho biết.

Ở trường hợp của ông T., ca phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày đòi hỏi xử lý mạch máu sát gốc, kiểm soát chảy máu trong ổ bụng và thực hiện nối tiêu hóa hoàn toàn qua nội soi. Đây đều là những kỹ thuật phức tạp, yêu cầu kinh nghiệm cao. Tuy vậy, đội ngũ bác sĩ đã thực hiện thuận lợi nhờ quy trình nội soi được triển khai thường quy tại đơn vị.

Sau mổ điều trị ung thư dạ dày, ông T. phục hồi tốt và được lên kế hoạch điều trị hóa chất bổ trợ.

Các bác sĩ Bệnh viện K nhấn mạnh khám sức khỏe thường xuyên, đặc biệt là nội soi tầm soát ung thư tiêu hóa, trong đó có ung thư dạ dày, giúp phát hiện tổn thương sớm và tăng khả năng điều trị thành công.