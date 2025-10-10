Cậu bé khuyết tật bán vé số ôm thùng mì tôm gửi về người dân vùng lũ

Gần 1 tuần nay, cùng với nhân dân cả nước, người dân tỉnh Đắk Lắk đang hướng về đồng bào miền Trung, miền Bắc - nơi oằn mình gánh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10, số 11 gây ra.

Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột), những ngày qua, không khí chuẩn bị cho những chuyến xe nghĩa tình luôn nhộn nhịp.

Trong hàng nghìn người đến ủng hộ, có một bé trai ngồi xe lăn, tay cầm xấp vé số đem nước lọc, thùng mì tôm với mong muốn nhờ chuyến xe 0 đồng gửi đến bà con vùng lũ.

Em cho biết, khi biết tin có chuyến xe 0 đồng đang nhận hàng hóa để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 10,11 , em đem chút tấm lòng đến điểm tập kết để đóng góp. "Hôm nay, em bán được 100 tờ vé số nên lấy tiền lời 1 ngày để mua mì và nước nhờ chuyến xe 0 đồng đem đến với bà con vùng bão lũ" - bé trai nói.

Từng bao gạo, thùng mì tôm, thùng sữa, nước lọc, bộ quần áo, thuốc men… được người dân khắp nơi trong tỉnh mang đến chất lên những chuyến xe 0 đồng chờ sẵn.

Không chỉ có gạo, mì tôm,..., thuyền, ca nô cũng được người dân gửi đến đồng bào miền Trung và miền Bắc.

Anh Bùi Xuân Phong, chủ một doanh nghiệp vận tải cho biết, khi chứng kiến những hình ảnh thương tâm về người dân các tỉnh miền Trung và miền Bắc oằn mình chống chọi hoàn lưu sau bão số 10, 11 anh cùng bạn bè đã phát động chương trình quyên góp tại Đắk Lắk.

Dù trời mưa hay nắng, nhiều tình nguyện viên vẫn túc trực tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk để đưa hàng hóa xếp gọn gàng vào xe.

Tại phường Buôn Ma Thuột, trong 5 ngày qua, đã có hơn 10 chuyến xe khởi hành "chở" yêu thương đến đồng bào đang oằn mình bởi thiệt hại do bão lũ gây ra. Xe nào cũng mang theo dòng chữ đầy yêu thương: "Miền Trung, miền Bắc cố lên, Đắk Lắk tới rồi"

Tại xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk người dân cùng nhau gói bánh chưng gửi đến bà con vũng lũ lụt.

Chị Quỳnh Hương (xã Tây Hòa), thành viên hội thiện nguyện “Kết Nối Yêu Thương” chia sẻ, sau khi xem những hình ảnh người dân miền Bắc, miền Trung chống chọi với hoàn lưu bão, chị nhớ lại quê mình những năm trước cũng từng cảnh ngập lụt, thèm một gói bánh chưng để có sức dọn dẹp lại nhà cửa. Từ đó, chị nảy ra ý định thực hiện hoạt động ý nghĩa này.

Tình cảm của người dân Đắk Lắk vẫn không ngừng hướng về người dân vùng bão lũ góp thêm hơi ấm và sức mạnh để bà con sớm vượt qua mất mát, khó khăn.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.