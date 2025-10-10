Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lũ trên sông Cầu vẫn đặc biệt lớn, ngập lụt còn kéo dài

  • Thứ sáu, 10/10/2025 07:44 (GMT+7)
  • 07:44 10/10/2025

Đêm qua (23h ngày 9/10), lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh đã đạt đỉnh và xuống chậm. Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ xuống chậm và vẫn ở trên mức báo động 3.

Dù thời tiết không còn mưa lớn trong hai hôm nay nhưng lũ trên các dòng sông ở miền Bắc vẫn duy trì ở mức lớn, đặc biệt lớn và xuống rất chậm.

Lu lich su song Cau anh 1

Lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Tại sông Cầu ở Bắc Ninh, đêm qua lũ đạt đỉnh 7,52 m, vượt báo động 3 là 1,22 m. Lúc 1h ngày 10/10, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn trên BĐ3 là 1,7 m, tại trạm Phủ Lạng Thương trên BĐ3 là 1,24 m, vượt lũ lịch sử năm 1986. Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng trên mức BĐ3 là 3,11 m, dưới mức lịch sử năm 1986 là 0,43 m.

Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ3, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Ngoài ra, trong ngày hôm nay, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại đang xuống và ở trên mức BĐ1.

Cơ quan khí tượng lưu ý, do thuỷ điện Tuyên Quang điều tiết vận hành mở 3 cửa xả đáy, mực nước trên sông Gâm, sông Lô (Tuyên Quang) sẽ lên nhanh với biên độ lũ lên từ 1 tới 3 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Gâm sẽ ở mức BĐ2 và trên BĐ2, trên sông Lô ở dưới mức BĐ1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới. Ngoài ra, ba địa phương này cũng đối mặt với nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Hôm nay (10/10) thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục hửng nắng, ít mưa, gió nhẹ, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong ngày và đêm 10/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 tới 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm.

Khu vực Nam Bộ trong chiều tối và tối nay cũng có mưa rào dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vỡ mảng đập Thủy điện Bắc Khê Trưa 7/10, một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ ở vùng ven sông của Hà Nội

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội - những nơi đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao.

00:36 10/10/2025

Nước sông Cầu vượt báo động 3, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân

Thông báo khẩn cấp của UBND xã Đa Phúc yêu cầu tiếp tục di dời khẩn cấp nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm do lũ lụt.

23:51 9/10/2025

Lũ trên sông Cầu ở Hà Nội, Bắc Ninh đang lên, nguy cơ ngập lụt kéo dài

Theo cơ quan khí tượng, lũ trên sông Cầu tại Bắc Ninh, Hà Nội đang lên, tình trạng ngập lụt khả năng còn kéo dài trong 2-4 ngày tới, có nơi ngập lâu hơn.

22:13 9/10/2025

