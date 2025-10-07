Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chay lon tai bai giu xe o TP.HCM hinh anh

Cháy lớn tại bãi giữ xe ở TP.HCM

14:43 27/9/2025 14:43 27/9/2025 Xã hội 9.9K

Trưa 27/9, một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi giữ xe số 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông (TP.HCM), kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Bao Bualoi di vao Bien Dong hinh anh

Bão Bualoi đi vào Biển Đông

22:09 26/9/2025 22:09 26/9/2025 Xã hội 4.2K

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 10 (Bualoi) đi rất nhanh, càng vào bờ càng mạnh, do vậy công tác ứng phó cần khẩn trương.

Can canh lu cuon cuon o Khanh Hoa hinh anh

Cận cảnh lũ cuồn cuộn ở Khánh Hòa

07:15 16/9/2025 07:15 16/9/2025 Xã hội 7.8K

Một trận mưa lớn ập xuống chiều 15/9 đã biến suối Gia Chiêu ở xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) thành dòng lũ ống cuồn cuộn, tàn phá nhiều diện tích hoa màu.

Clip thanh nien lai xe Volkswagen danh ong lao gay phan no hinh anh

Clip thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão gây phẫn nộ

18:29 14/9/2025 18:29 14/9/2025 Xã hội 16.9K

Ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền clip dài 20 giây ghi một vụ hành hung tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Thanh niên có mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi đi xe máy và xuống xe đánh người này.

Clip 10 thanh nien danh doi nam nu trong vu 'giat co hon' hinh anh

Clip 10 thanh niên đánh đôi nam nữ trong vụ 'giật cô hồn'

11:05 12/9/2025 11:05 12/9/2025 Xã hội 4.3K

Khoảng 20h ngày 7/9, trước số nhà 645 đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, một gia đình tổ chức cúng cô hồn và phát gạo từ thiện. Khi chủ nhà thắp nhang và rải tiền, nhiều người chen lấn “giật cô hồn”, từ đó xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên (khoảng 10 người) với một nam thanh niên.

Xe Mercedes 'quay' tren duong o TP.HCM hinh anh

Xe Mercedes 'quậy' trên đường ở TP.HCM

10:50 9/9/2025 10:50 9/9/2025 Xã hội 6.3K

Chiếc xe Mercedes liên tục lạng lách, tạt đầu để chặn một xe tải trên đường Lê Quang Đạo (TP.HCM), sau đó lái xe nhoài người ra ngoài cửa kính để chửi mắng tài xế xe này.

