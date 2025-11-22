TP.HCM chi viện y tế khẩn cấp vùng lũ miền Trung

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngành y tế thành phố đang huy động lực lượng y tế chi viện và vận động ủng hộ "Túi thuốc gia đình" hỗ trợ người dân các tỉnh Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Người dân Khánh Hòa sau khi được lực lượng cứu trợ đưa đến khu vực an toàn. Hình ảnh chụp lúc 14h chiều 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.

Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sức khỏe và an toàn của người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Sở Y tế TP.HCM đã kích hoạt các phương án ứng phó và huy động lực lượng y tế chi viện khẩn cấp khi có yêu cầu. Đồng thời, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang tích cực triển khai vận động túi thuốc gia đình nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại các vùng bị cô lập, thiếu thốn nguồn lực y tế.

Chi viện nhân lực y tế đến vùng lũ

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện và đơn vị y tế trực thuộc rà soát lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể điều động ngay khi nhận yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh bạn.

Các đơn vị trực thuộc đã kích hoạt chế độ thường trực sẵn sàng, đặc biệt tập trung vào: cử các tổ khám chữa bệnh cơ động có thể di chuyển đến vùng bị ảnh hưởng để khám bệnh, phát thuốc và tư vấn y tế cho người dân, hỗ trợ các phương tiện, hóa chất xử lý môi trường và các vật tư y tế phục vụ cấp cứu, điều trị.

Trong ngày 22/11, có 38 bác sĩ từ Bệnh viện Thống Nhất, Quân Y 175, Nhân Dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng & Bệnh nghề nghiệp, An Bình đã đến tỉnh Khánh Hòa trực tiếp tham gia hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân tại bệnh viện tỉnh và tại cộng đồng nơi bị ảnh hưởng nặng nề là xã Khánh Vĩnh và xã Diên Khánh.

Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, điều phối lực lượng và đảm bảo mọi hoạt động chi viện diễn ra nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.

Các bác sĩ thăm khám, phát thuốc cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa ngày 22/11. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM.

Vận động “Túi thuốc gia đình” gửi tặng vùng lũ

Bên cạnh việc huy động nhân lực, nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.HCM - bao gồm các bệnh viện tuyến cuối, chuyên khoa và đa khoa - đang tích cực triển khai chương trình vận động "túi thuốc gia đình" nhằm hỗ trợ người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ đang gặp khó khăn.

Mỗi “túi thuốc gia đình” bao gồm: thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, một số thuốc điều trị bệnh lý thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và tư vấn phòng chống bệnh trong mùa mưa lũ.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cán bộ, viên chức, nhân viên y tế và các nhà hảo tâm. Mục tiêu của ngành y tế TP.HCM là trao gửi càng nhiều túi thuốc càng tốt đến tận tay người dân vùng lũ, giúp họ có thể tự xử trí các bệnh thông thường, phòng tránh nhiễm bệnh và giảm áp lực lên hệ thống y tế địa phương đang bị quá tải. Trước mắt sẽ gửi 10.000 túi thuốc đến người dân tỉnh Khánh Hòa.