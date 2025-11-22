Cục Bà mẹ và Trẻ em lên tiếng vụ cháu bé bị bạo hành tại Thái Nguyên

Trước vụ việc cháu bé bị gia đình bên nội bạo hành, Cục Bà mẹ và Trẻ em đã đề nghị địa phương khẩn trương xử lý và triển khai các biện pháp hỗ trợ tâm lý, pháp lý, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), Lương Quốc Trung (SN 1971) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965), cùng trú tại tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ cố ý gây thương tích đối với cháu P.A (sinh năm 2012) xảy ra ngày 16/11 tại phường Linh Sơn. Vụ việc khiến cháu bé bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể, kết luận giám định cho thấy cháu P.A bị tổn thương cơ thể 5%.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành và Nguyễn Thị Bích Hằng. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Liên quan đến vụ việc này, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị khẩn trương phối hợp các cơ quan liên quan xử lý vụ việc.

Theo văn bản, vào lúc 20h ngày 18/11/2025, trên trang Facebook Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) người dân thông tin sự việc: Cháu gái ở Thái Nguyên tên T. N.P.A (13 tuổi) cần sự hỗ trợ, can thiệp do bị bà nội, chồng của bà nội và anh trai bà nội bạo hành, hiện em đang phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, gây phẫn nộ trong cộng đồng.

Theo yêu cầu của Cục Bà mẹ và Trẻ em, Sở Y tế Thái Nguyên cần triển khai các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em theo quy định của Nghị định 56/2017/NĐ-CP. Đồng thời, tổ chức các biện pháp hỗ trợ như tư vấn, trị liệu tâm lý cho em P.A và nâng cao nhận thức phòng, chống bạo lực trẻ em cho trẻ em và người chăm sóc.

Thứ hai, khi em P.A xuất viện, địa phương cần tham vấn ý kiến của trẻ và gia đình; kết nối các dịch vụ trợ giúp pháp lý nhằm bảo đảm quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và tạo môi trường sống an toàn cho trẻ.

Thứ ba, phối hợp với ngành giáo dục để bảo đảm việc học tập của em không bị gián đoạn; kích hoạt hệ thống tư vấn tâm lý học đường nhằm hỗ trợ trẻ ổn định tinh thần khi trở lại trường.

Thứ tư, đánh giá nhu cầu và điều kiện kinh tế của mẹ ruột em P.A; xem xét hỗ trợ việc làm nếu cần thiết, nhằm bảo đảm mức an sinh căn bản cho gia đình khi người mẹ trực tiếp chăm sóc ba người con.

Thứ năm, tăng cường truyền thông tại địa phương, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em; chủ động ngăn ngừa và không để tái diễn bạo lực, xâm hại trẻ.

Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế Thái Nguyên báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 1/12/2025 để tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ Y tế và Ủy ban quốc gia về trẻ em.