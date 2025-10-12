Hàng trăm chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn giúp dân sau trận lũ

|
Ngày 12/10, gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng của Công an Hà Nội được huy động tới xã Trung Giã để hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Nhiều nhà dân đang trong quá trình dọn dẹp lại nhà cửa, tài sản bị tổn thất sau trận lũ lớn vừa rồi. Ông Nguyễn Xuân Lê (78 tuổi, thôn Sông Công, Trung Giã) chia sẻ: "Trận lũ lớn, nước dâng đến 1,4 m khiến cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an, tôi hy vọng sinh hoạt hàng ngày quay trở lại bình thường".
Các chiến sĩ Công an Hà Nội hỗ trợ người dân thu gom, di chuyển, sắp xếp lại tài sản, thu gom và phân loại rác thải, dọn sạch bùn đất tại đường Thành Công, xã Trung Giã, Hà Nội.
Trường Tiểu học Trung Giã A là một trong 2 điểm bị ngập sâu gần 1 m, toàn bộ phòng học và phòng chức năng chìm trong nước. Phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH huy động 80 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy, 6 máy bơm công suất lớn để bơm nước, dọn rửa khuôn viên, vệ sinh thiết bị giảng dạy. Học sinh được nghỉ 3 ngày, dự kiến 13/10 trở lại học bình thường tại khu vực không bị cô lập.
"Ngay khi nước bắt đầu rút, nhà trường đã có biện pháp triển khai vệ sinh toàn bộ trường học. Nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ các lực lượng Công an, Bộ đội đã đến giúp đỡ trong công tác khôi phục diện mạo của trường và có thể sẵn sàng đón các con quay trở lại vào ngày mai", bà Nguyễn Thị Kim Cúc (Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Giã A) chia sẻ.
Tại thôn Nỷ, xã Trung Giã, lực lượng Công an cùng nhân dân vận chuyển đồ đạc, sắp xếp cẩn thận lên xe tải.
Thời gian tới, Công an Hà Nội tiếp tục phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng chức năng, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.
