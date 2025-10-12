Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hàng trăm chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn giúp dân sau trận lũ

  • Chủ nhật, 12/10/2025 16:15 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Gần 400 chiến sĩ Công an Hà Nội cùng lực lượng địa phương hỗ trợ người dân xã Trung Giã thu dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp trường học và công trình công cộng sau bão số 11.

Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 1

Ngày 12/10, gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng của Công an Hà Nội được huy động tới xã Trung Giã để hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 2Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 3Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 4Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 5

Nhiều nhà dân đang trong quá trình dọn dẹp lại nhà cửa, tài sản bị tổn thất sau trận lũ lớn vừa rồi. Ông Nguyễn Xuân Lê (78 tuổi, thôn Sông Công, Trung Giã) chia sẻ: "Trận lũ lớn, nước dâng đến 1,4 m khiến cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an, tôi hy vọng sinh hoạt hàng ngày quay trở lại bình thường".
Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 6Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 7Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 8Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 9

Các chiến sĩ Công an Hà Nội hỗ trợ người dân thu gom, di chuyển, sắp xếp lại tài sản, thu gom và phân loại rác thải, dọn sạch bùn đất tại đường Thành Công, xã Trung Giã, Hà Nội.
Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 10Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 11Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 12Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 13

Trường Tiểu học Trung Giã A là một trong 2 điểm bị ngập sâu gần 1 m, toàn bộ phòng học và phòng chức năng chìm trong nước. Phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH huy động 80 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy, 6 máy bơm công suất lớn để bơm nước, dọn rửa khuôn viên, vệ sinh thiết bị giảng dạy. Học sinh được nghỉ 3 ngày, dự kiến 13/10 trở lại học bình thường tại khu vực không bị cô lập.
Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 14

"Ngay khi nước bắt đầu rút, nhà trường đã có biện pháp triển khai vệ sinh toàn bộ trường học. Nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ các lực lượng Công an, Bộ đội đã đến giúp đỡ trong công tác khôi phục diện mạo của trường và có thể sẵn sàng đón các con quay trở lại vào ngày mai", bà Nguyễn Thị Kim Cúc (Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Giã A) chia sẻ.
Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 15Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 16Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 17Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 18

Tại thôn Nỷ, xã Trung Giã, lực lượng Công an cùng nhân dân vận chuyển đồ đạc, sắp xếp cẩn thận lên xe tải.
Cong an Ha Noi, hau bao so 11, Trung Gia, Ngap lut anh 19

Thời gian tới, Công an Hà Nội tiếp tục phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng chức năng, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

Trần Hiền

Công an Hà Nội hậu bão số 11 Trung Giã Ngập lụt Hà Nội ConganHaNoi khacphuchauqua bao11 trunggia

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý