Hàng trăm chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn giúp dân sau trận lũ

Nhiều nhà dân đang trong quá trình dọn dẹp lại nhà cửa, tài sản bị tổn thất sau trận lũ lớn vừa rồi. Ông Nguyễn Xuân Lê (78 tuổi, thôn Sông Công, Trung Giã) chia sẻ: "Trận lũ lớn, nước dâng đến 1,4 m khiến cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an, tôi hy vọng sinh hoạt hàng ngày quay trở lại bình thường".