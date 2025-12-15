Cảnh khác lạ trên vỉa hè phố cổ Hà Nội

Những ngày vừa qua, các đơn vị trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn, trong đó nổi bật là hoạt động xử lý các vi phạm về “chợ cóc”, “chợ tạm”, tình trạng lắp đặt bục bệ, cầu dẫn, mái che, mái vẩy sai quy định trên địa bàn. Hình ảnh một hộ kinh doanh tháo dỡ các hạng mục sai quy định trên phố Cầu Gỗ ngày 14/12.

Thời gian qua, các tổ công tác đã trực tiếp làm việc với từng tổ dân phố, tiếp cận các hộ kinh doanh dọc các tuyến phố chính để tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật. Qua việc tổ chức ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, lề đường, người dân đã bước đầu nâng cao ý thức, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ không gian công cộng.

Ghi nhận tại một nhà hàng trên phố Quang Trung, chủ cơ sở đã xếp gọn bàn ghế theo vạch kẻ giới hạn để trả lại khu vực vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

Một hàng ăn vỉa hè trên phố Quang Trung tận dụng không gian của tòa nhà đóng cửa để sắp xếp chỗ ngồi cho khách hàng, tránh vi phạm không gian vỉa hè.

Tại phố Hàng Mã, không gian vỉa hè đã trở nên thông thoáng, thuận tiện cho người dân di chuyển. Nhiều hộ kinh doanh và gia đình có mặt tiền trên phố chủ động tháo gỡ mái che tạm, bố trí hàng hóa lùi sâu để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị.

Chị Thanh Nhàn (25 tuổi, du khách người Huế) cùng nhóm bạn có chuyến du lịch tới Hà Nội vào dịp Giáng sinh . "Chúng tôi cảm thấy không gian trên phố Hàng Mã khá thông thoáng, không gian trang trí tuy thu hẹp nhưng vẫn rất rực rỡ để chụp ảnh, check-in. So với chuyến du lịch của chúng tôi tới Hàng Mã vào dịp trung thu trước đây khi hàng hóa được bày bán tràn hết không gian vỉa hè thì trải nghiệm lần này có phần thoải mái và đỡ ngột ngạt hơn", chị Nhàn nói.

Trên tuyến phố Hàng Gai trước đây thường có dấu hiệu ùn tắc từ lòng đường lẫn vỉa hè. Tuy nhiên, ghi nhận vào chiều 14/12, phần đường vỉa hè thông thoáng, du khách có thể thoải mái di chuyển trên vỉa hè mà không còn lo vướng chướng ngại vật, hàng hóa hay xe máy chắn ngang.

Tại các tuyến phố như Lý Thường Kiệt và Bà Triệu, khu vực vỉa hè đã được xếp gọn theo phần kẻ giới hạn.

Tại một số khu vực tại phường Cửa Nam, lực lượng chức năng đã treo bảng cấm ngồi và bán hàng tại vỉa hè.

Một số khách hàng vẫn thích phong cách vỉa hè nên nhiều quán cafe đã tận dụng bậc thang trước cửa, chỉnh trang lại để tạo không gian ngồi tuy ít nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu khách mà không lấn chiếm vỉa hè.

Cao Phương Thảo (sinh năm 2005, Đống Đa) chia sẻ rằng văn hóa cà phê vỉa hè vốn rất quen thuộc với người trẻ Hà Nội, bởi trước đây không khó để tìm một quán có chỗ ngồi ngoài vỉa hè. Tuy nhiên, từ khi triển khai kế hoạch “Xây dựng thí điểm các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị”, những quán cà phê vỉa hè như vậy ngày càng ít hơn, khiến không gian thưởng thức cà phê gắn với phố phường cũng dần thu hẹp.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.