Loạt thiết bị soi chiếu hiện đại lần đầu xuất hiện ở sân bay Nội Bài

Sau hơn 18 tháng thi công, dự án mở rộng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự kiến chính thức khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19/12. Đây là công trình trọng điểm giúp giải tỏa áp lực hạ tầng, nâng công suất thiết kế nhà ga T2 từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách mỗi năm.

Sau khi dự án hoàn thành, nhà ga T2 được mở rộng từ 2 lên 3 khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách (A, B, C). Điểm nhấn nổi bật là hệ thống kiểm soát an ninh với 6 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 3 máy quét cơ thể (Body Scanner), đạt chuẩn TSA.

Hệ thống máy soi hành lý 3D tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh 3D đa chiều, cho phép soi chiếu nhanh, chính xác mà không yêu cầu tháo laptop hay chất lỏng, giúp tăng năng lực thông qua và rút ngắn thời gian chờ đợi.

Trong ảnh là hệ thống máy quét cơ thể (Body Scanner). Máy sử dụng công nghệ sóng milimet an toàn tuyệt đối (không bức xạ ion hóa, an toàn cho phụ nữ mang thai và người dùng máy trợ tim).

Thiết bị quét nhanh trong vài giây, phát hiện chính xác vật thể kim loại/phi kim loại và đảm bảo quyền riêng tư tối đa thông qua hình ảnh hiển thị dạng avatar trung tính.

Sự kết hợp giữa hệ thống xuất nhập cảnh tự động và các thiết bị sinh trắc học giúp quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng chờ đợi.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ nâng tổng diện tích sàn xây dựng của nhà ga T2 Nội Bài từ 139.216 m2 lên 200.164 m2, đồng thời tăng cường đáng kể năng lực khai thác.

Số đảo quầy thủ tục check-in tăng từ 4 lên 6 đảo, nâng tổng số quầy từ 96 lên 144 quầy, trong đó có 24 quầy gửi hành lý tự động (Self Bag Drop). Bên cạnh đó, nhà ga bổ sung 24 kiosk check-in tự động giúp hành khách làm thủ tục nhanh chóng mà không cần xếp hàng. Số cửa ra máy bay (Gate) cũng tăng gần gấp đôi từ 17 lên 30 cửa, được bố trí tịnh tiến từ khu vực trung tâm ra hai cánh Đông và Tây. Đặc biệt, hệ thống băng tải trả hành lý đến được nâng cấp từ 6 lên 8 băng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi nhập cảnh cho hành khách.

Dự án mở rộng nhà ga T2 đồng thời tập trung vào thiết kế sinh thái (Green Airport) và bổ sung các tiện ích phục vụ nhiều đối tượng hành khách. Không gian nhà ga được bố trí các mảng cây xanh xen kẽ trong thiết kế cảnh quan tổng thể. Về tiện ích, nhà ga bổ sung xe nôi và bàn thay tã cho gia đình có trẻ nhỏ, giá để gậy golf phục vụ khách du lịch thể thao, phòng cầu nguyện và hệ thống tạo mùi hương tại khu vực công cộng.

Từ ngày 19/12, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ chính thức nhận bàn giao và đưa vào khai thác các hạng mục mở rộng. Trước đó, sân bay đã tổ chức các hội nghị phổ biến quy trình khai thác mới đến toàn bộ đơn vị hoạt động tại nhà ga. Hành khách lưu ý quan sát hệ thống biển bảng và màn hình thông tin chuyến bay (FIDS) để di chuyển đúng luồng tuyến tại khu vực mới.

