Quốc hội đồng ý xây sân bay Gia Bình, lớn hơn Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Kỳ họp thứ 10.

Khu đất gần 2.000 ha xây dựng sân bay Gia Bình (ảnh chụp tháng 8/2025). Ảnh: Đinh Hà.

Sáng 11/12, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình).

Theo đó, Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án sân bay Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Theo kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 1.885 ha, là sân bay có diện tích lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau sân bay Long Thành và lớn hơn sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất hiện tại.

Địa điểm thực hiện tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.

Dự án đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế; hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Về quy mô, sân bay Gia Bình đạt cấp 4F (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế - ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn đến năm 2050 công suất khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 196.378 tỷ đồng , trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đảm bảo không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Theo Nghị quyết, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Về tiến độ thực hiện dự án chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2025-2030), trong đó, các năm 2025-2027 hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027; các năm 2026-2030 hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 (2031-2050) hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Nghị quyết giao UBND tỉnh Bắc Ninh được phép di chuyển các di tích lịch sử - văn hóa (các cấp) trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư dự án.

Việc di chuyển được thực hiện trên cơ sở phương án do UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định, bảo đảm bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của các di tích, bảo đảm công khai, minh bạch, có tham vấn ý kiến của người dân. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Chính phủ hướng dẫn thực hiện.