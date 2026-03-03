Giá dầu tăng 'nóng' giữa căng thẳng Trung Đông

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp vào ngày 3/3 trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa giữa lúc căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Eo biển Hormuz - "yết hầu" năng lượng thế giới - đang bị Iran phong tỏa bằng vũ lực. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, giá dầu thế giới tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp vào ngày 3/3 khi cuộc xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel với Iran mở rộng, kết hợp cùng những lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz làm dấy lên nỗi lo ngại về sự đứt gãy nguồn cung nghiêm trọng từ khu vực sản xuất then chốt này.

Giá dầu Brent giao tương lai đã tăng thêm 1,1 USD , tương đương 1,4%, lên mức 78,83 USD /thùng vào sáng thứ Ba. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng này từng có thời điểm vọt lên ngưỡng 82,37 USD - mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 - trước khi thu hẹp đà tăng để chốt phiên ở mức tăng 6,7%.

Cùng lúc đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 74 cent, tương đương 1%, lên mức 71,97 USD /thùng, sau khi từng chạm mốc cao nhất kể từ tháng 6/2025 trong phiên trước đó.

Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore tại IG nhận định với việc eo biển Hormuz gần như đã đóng cửa và Iran cho thấy sự sẵn sàng nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng khu vực, rủi ro tăng giá vẫn hiện hữu và sẽ càng lớn hơn nếu xung đột kéo dài mà không có triển vọng hạ nhiệt sớm.

Cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã lan rộng vào thứ Hai khi Israel tấn công Lebanon, trong khi Iran đáp trả bằng các đòn đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh và tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Thông thường, mỗi ngày có lượng dầu thô tương đương khoảng 1/5 nhu cầu toàn cầu cùng các tàu chở dầu diesel, xăng và nhiên liệu khác đi qua eo biển Hormuz để tới các thị trường lớn tại châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ.

Đây cũng là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng khí hóa lỏng (LNG) của thế giới. Hiện nay, các tàu chở dầu và tàu container đang chủ động tránh tuyến đường này do các công ty bảo hiểm đã bắt đầu hủy bỏ phạm vi bảo hiểm cho các tàu đi qua khu vực nguy hiểm.

Lo ngại về việc quá cảnh qua đường thủy ngày càng gia tăng khi truyền thông Iran dẫn lời một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định eo biển Hormuz đã đóng cửa và Iran sẽ nổ súng vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua.

Thực tế cho thấy những lời đe dọa này đã được cụ thể hóa bằng hành động khi các hãng tin Iran báo cáo tàu chở nhiên liệu Athe Nova, treo cờ Honduras, đã bốc cháy trong eo biển sau khi trúng hai đòn tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày thứ Hai.

Các nhà phân tích dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong những ngày tới khi thị trường tập trung vào tác động của xung đột Trung Đông đang leo thang, trong đó Bernstein đã nâng dự báo giá dầu Brent năm 2026 từ 65 USD lên 80 USD /thùng, thậm chí dự báo giá có thể đạt mức 120- 150 USD trong kịch bản cực đoan nếu chiến sự kéo dài.

Thị trường nhiên liệu tinh luyện cũng ghi nhận đà tăng mạnh do Trung Đông là nhà cung cấp nhiên liệu chính và các cơ sở chế biến tại đây đang nằm trong vùng rủi ro.

Điển hình là việc Saudi Arabia đã phải đóng cửa nhà máy lọc dầu nội địa lớn nhất sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tại Mỹ, giá dầu diesel siêu thấp (ULSD) đã tăng 3,1% lên mức 2,991 USD sau khi chạm mức cao nhất trong hai năm, trong khi giá xăng cũng tăng thêm 1,1%.

Tại thị trường châu Âu, giá dầu thô tương lai cũng tăng 2,7% lên mức 909,50 USD /tấn, sau khi đã ghi nhận mức tăng bùng nổ 18% trong phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ Hai.