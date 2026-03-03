Ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng giám đốc Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Sacombank từ hôm nay (3/3), chỉ sau hai tháng gia nhập ngân hàng này.

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 3/3. Ảnh: LPB.

Trong thông báo mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) cho biết ngày 3/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Thụy.

Trên cơ sở đó, HĐQT Sacombank đã họp và thống nhất ban hành quyết định bổ nhiệm ông Thụy vào vị trí này, có hiệu lực cùng ngày.

Nhà băng này cho biết việc kiện toàn vị trí tổng giám đốc diễn ra trong thời điểm Sacombank đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện Đề án tái cơ cấu, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, nguyên quán Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Mỹ). Ông là doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm, từng tham gia điều hành và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn như: Chủ tịch HĐQT các doanh nghiệp; Thaigroup; CTCP Thaiholdings; CTCP chứng khoán Xuân Thành; CTCP Du lịch Kim Liên; đồng thời là Phó chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2021, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức gia nhập ngành ngân hàng với cương vị Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng này từ ngày 9/12/2022.

Trong hơn 3 năm làm Chủ tịch LPBank, ông Thụy đã chỉ đạo quyết liệt các chương trình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, xây dựng nền tảng quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số, với nhiều kết quả nổi bật.

Cuối tháng 12/2025, ông từ nhiệm vị trí Chủ tịch LPBank để gia nhập Sacombank và giữ chức Quyền tổng giám đốc.

Sacombank cho biết chỉ hơn 2 tháng tham gia Ban điều hành, ông Thụy đã triển khai một loạt sáng kiến chuyển đổi mang tính đột phá, tinh gọn bộ máy xuống còn 9 Khối nghiệp vụ, hướng tới cơ cấu nhân sự về tỷ lệ tối ưu, chuyển mô hình theo ngành dọc từ ngày 22/1.

Ông Thụy cũng đã chỉ đạo ngân hàng tập trung xử lý các tồn đọng còn lại, giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện biên lợi nhuận (NIM), đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động của ngân hàng, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng theo lộ trình.

Kể từ khi ông Thụy về nắm Quyền tổng giám đốc, Sacombank cũng đã thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới.

Liên quan tới nhận diện mới, theo dữ liệu cập nhật từ Cục Sở hữu trí tuệ, Sacombank cũng đang đăng ký nhãn hiệu mới, cho thấy khả năng đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam.