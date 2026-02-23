Sacombank bất ngờ chuyển địa điểm họp cổ đông về Phú Thọ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Sacombank sẽ diễn ra ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh nhà băng này đang ở giai đoạn "nước rút" thực hiện đề án tái cơ cấu.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa có thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025 theo Nghị quyết của HĐQT.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 là 16/3.

Đáng chú ý, đại hội sẽ diễn ra theo hình thức họp trực tiếp vào 8h30, ngày 22/4 tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, số 17A Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đại hội lần này thu hút sự chú ý đặc biệt khi Sacombank đang ở giai đoạn “nước rút” thực hiện đề án tái cơ cấu. Đồng thời, đánh dấu giai đoạn chuyển mình khi ngân hàng vừa có sự xuất hiện của nhân tố lãnh đạo mới cùng hàng loạt thay đổi về nhận diện thương hiệu và chiến lược kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại Phú Thọ, thay vì các địa điểm quen thuộc trước đây tại TP.HCM cũng khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Liên quan việc chuyển địa điểm họp cổ đông năm nay, Sacombank lý giải địa điểm Phú Thọ mang ý nghĩa văn hóa khi cận kề dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho sự kiện, thể hiện sự trân trọng các giá trị truyền thống và tinh thần hướng về cội nguồn.

Liên quan những biến động thượng tầng tại Sacombank, cuối tháng 12/2025 vừa qua, ngân hàng này đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc, ngay sau khi ông Thụy từ nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT LPBank.

Ngay sau đó, Sacombank công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, cho biết chiến lược mới sẽ phát triển theo chiều sâu, với trọng tâm là nền tảng quản trị vững chắc, hiệu quả vận hành và cam kết dài hạn với khách hàng, cổ đông và xã hội.

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2025 của Sacombank chỉ đạt 7.628 tỷ đồng , tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2025, Sacombank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 11.000 tỷ đồng , tăng mạnh so với cùng kỳ. Diễn biến này đồng nghĩa với việc ngân hàng đã ghi nhận khoản lỗ trước thuế hơn 3.300 tỷ đồng trong quý IV/2025, đảo chiều hoàn toàn so với trạng thái có lãi ổn định trong 3 quý đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Sacombank chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, với tổng mức trích lập cả năm lên tới hơn 11.300 tỷ đồng . Mức trích lập này cao hơn đáng kể so với các năm trước và cao gấp nhiều lần tổng dự phòng của 3 quý đầu năm cộng lại, qua đó gần như “ăn mòn” toàn bộ lợi nhuận tạo ra từ các hoạt động tín dụng, dịch vụ và kinh doanh vốn.

Việc dồn lực trích lập vào quý cuối năm cho thấy Sacombank đang đẩy nhanh quá trình làm sạch bảng cân đối kế toán, tập trung xử lý nợ xấu, các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro và tài sản tồn đọng phát sinh trong giai đoạn tái cơ cấu trước đó.

Về quy mô hoạt động, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank đạt gần 918.000 tỷ đồng , tăng 23% so với đầu năm. Tổng huy động vốn đạt hơn 837.000 tỷ đồng (+24%), trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 626.000 tỷ đồng (+16%).