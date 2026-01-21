Cổ phiếu Sacombank phá đỉnh

Giữa phiên điều chỉnh của thị trường ngày 21/1, cổ phiếu Sacombank bất ngờ bứt phá mạnh, lập đỉnh lịch sử mới trong bối cảnh đứng trước hàng loạt thay đổi lớn về nhân sự cấp cao.

Logo mới của ngân hàng Sacombank được đặt tại tòa nhà ThaiSquare The Merit - “đại bản doanh” của Thaigroup - thay thế cho logo LPBank. Ảnh: Thảo Liên.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch ngày 21/1 với gam màu xám chủ đạo khi áp lực bán lan rộng, kéo các chỉ số chính đồng loạt suy yếu. Ngay từ những phút mở cửa, VN-Index đã nhanh chóng lùi xuống dưới mốc tham chiếu, phản ánh tâm lý thận trọng rõ rệt của dòng tiền trong bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

Trong suốt phiên sáng, lực cầu không hoàn toàn biến mất. Phe mua vẫn nỗ lực kéo chỉ số tiến sát trở lại vùng tham chiếu. Tuy nhiên, sự áp đảo của bên bán khiến mọi nỗ lực hồi phục chỉ mang tính ngắn hạn. Áp lực chốt lời gia tăng dần theo thời gian, buộc VN-Index tiếp tục trượt xuống.

Bước sang phiên chiều, diễn biến tiêu cực rõ nét hơn khi lực bán tăng cường trên diện rộng, đẩy VN-Index có thời điểm lao dốc hơn 34 điểm so với tham chiếu. Dù vậy, về cuối phiên, dòng tiền bắt đáy xuất hiện ở một số cổ phiếu trụ đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, cho thấy hoạt động giao dịch vẫn khá sôi động bất chấp tâm lý thận trọng bao trùm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 41.000 tỷ đồng , gần như không thay đổi so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 8,34 điểm (-0,4%) xuống 1.885,44 điểm; HNX-Index giảm 0,45 điểm (-0,2%) xuống 252,66 điểm; UPCoM-Index giảm 0,66 điểm (-0,5%) xuống 125,93 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực. Toàn thị trường ghi nhận 514 mã giảm (gồm 18 mã giảm sàn), 801 mã giữ tham chiếu và 271 mã tăng (gồm 31 mã tăng trần).

Rổ VN30 cũng không tránh khỏi xu hướng chung. Rổ này ghi nhận tới 20 mã giảm giá, 9 mã tăng và duy nhất VJC đứng giá tham chiếu. Dù vậy, nhờ mức giảm không quá sâu ở nhiều cổ phiếu trụ, chỉ số VN30-Index chỉ mất hơn 5 điểm, lùi về quanh 2.080 điểm.

Cổ phiếu STB lập kỷ lục giá mới. Ảnh: TradingView.

Áp lực đẩy VN-Index giảm tập trung tại loạt bluechip gồm VNM (-4,2%), VCB (-1%), VPB (-2,4%), GEE (-6,8%), VIC (-0,3%), BCM (-4,6%), HPG (-1,7%), MBB (-1,5%), HVN (-2,6%) và SAB (-3,3%).

Ở chiều ngược lại, GAS (+5,3%) dẫn đầu nhóm bảo vệ thị trường gồm STB, BSR, DGC tăng trần và CTG (1,4%), LPB (+1,4%), TCX (+1,4%), FPT (+0,9%), GMD (+3,4%) và POW (+2,5%).

Đáng chú ý, với biên độ tăng kịch trần, cổ phiếu STB của Sacombank chính thức vượt qua đỉnh lịch sử được thiết lập cách đây khoảng 3 tháng, khi vươn lên mốc 62.100 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến bứt phá của STB diễn ra trong bối cảnh Sacombank nhiều khả năng sắp chứng kiến những thay đổi đáng kể ở thượng tầng quản trị. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ bắt đầu gửi thông báo tới cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 ngay từ hôm nay, mở đường cho một giai đoạn tái cấu trúc nhân sự cấp cao.

Hiện tại, HĐQT Sacombank ngoài Chủ tịch Dương Công Minh còn có các Thành viên gồm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ cùng hai Thành viên độc lập là ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng. Những thay đổi dự kiến ở HĐQT được thị trường theo dõi sát, trong bối cảnh Sacombank vừa trải qua xáo trộn lớn ở Ban điều hành.

Cụ thể, ngày 23/12/2025, sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT LPBank, Sacombank đã bất ngờ công bố ông Thụy đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc. Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó tổng giám đốc LPBank - cũng được điều chuyển sang giữ chức Phó tổng giám đốc Sacombank.

Khối ngoại thu hẹp quy mô giao dịch ở cả 2 chiều, nhưng vẫn giữ trạng thái bán ròng khoảng 250 tỷ đồng , tập trung tại các mã VNM (- 193 tỷ đồng ), VCB (- 151 tỷ đồng ), VIC (- 101 tỷ đồng ).

Trong khi đó, GMD được gom mạnh 130 tỷ đồng ), KBC (+ 103 tỷ đồng ), VHM (+ 95 tỷ đồng ).