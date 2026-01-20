VN-Index chưa thể vượt 1.900 điểm

Áp lực bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng của khối ngoại trở thành điểm nhấn tiêu cực, góp phần khiến VN-Index thất bại trước ngưỡng 1.900 điểm.

Khối ngoại vừa có phiên bán ròng mạnh nhất hơn một tháng qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầy giằng co quanh mốc tâm lý 1.900 điểm. Dù mở cửa trong trạng thái khá thuận lợi với sắc xanh lan tỏa, VN-Index nhanh chóng đối mặt áp lực chốt lời gia tăng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu đã tăng nóng trong các phiên trước, khiến chỉ số sớm đánh mất động lực và lùi xuống dưới tham chiếu.

Xuyên suốt cả phiên, diễn biến thị trường cho thấy sự thiếu ổn định rõ rệt. VN-Index liên tục trồi sụt với biên độ lớn, phản ánh trạng thái giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Có thời điểm, lực cầu bất ngờ nhập cuộc mạnh giúp chỉ số bật tăng hơn 18 điểm, thắp lên kỳ vọng chinh phục đỉnh lịch sử.

Tuy nhiên, sự hưng phấn này không kéo dài khi áp lực bán nhanh chóng quay trở lại, kéo chỉ số quay đầu giảm sâu ngay sau đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các nhóm ngành trụ cột chưa thể tạo ra tiếng nói chung.

Nhóm tài chính - ngân hàng, vốn được kỳ vọng giữ vai trò nâng đỡ thị trường, giao dịch phân hóa mạnh với nhiều mã lớn suy yếu. Trong khi đó, nhóm bất động sản tiếp tục cho thấy sự thận trọng của dòng tiền khi lực cầu vào ra thất thường, chưa đủ sức tạo sóng rõ nét.

Về thanh khoản, tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 41.500 tỷ đồng , gần như đi ngang so với phiên liền trước. Con số này cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường, nhưng cũng chưa sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để đẩy chỉ số vượt kháng cự.

Kết phiên, VN-Index giảm 2,81 điểm (-0,2%) xuống 1.893,78 điểm; HNX-Index giảm 1,84 điểm (-0,7%) xuống 253,11 điểm; riêng UPCoM-Index ngược dòng tăng 0,23 điểm (+0,2%) lên 126,59 điểm.

Bảng điện tử nghiêng nhẹ về sắc đỏ khi toàn thị trường ghi nhận 430 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn), 809 mã giữ tham chiếu và chỉ có 349 mã tăng (gồm 24 mã tăng trần).

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục gây thất vọng. Trong nhóm này, chỉ có 12 mã tăng trong khi tới 18 mã giảm giá, khiến chỉ số đại diện thu hẹp gần 9 điểm, lùi xuống còn 2.085 điểm. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang chi phối nhóm trụ, qua đó kìm hãm nỗ lực phục hồi của toàn thị trường.

VN-Index không thể giữ mốc 1.900 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống trong phiên hôm nay đến chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các trụ quen mặt đồng loạt suy yếu. Cổ phiếu "họ Vin” tiếp tục đóng vai “ghìm chân” thị trường khi VHM (-1,6%), VIC (-0,6%), VRE (-2,7%), VPL (-1,9%).

Không chỉ bất động sản, nhóm công nghiệp - vật liệu, tài chính và năng lượng cũng không khá hơn khi GEE (-5,7%), HPG (-1,6%), GAS (-1,2%), FPT (-1,6%), CTG (-0,9%), TCB (-1%).

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn u ám khi thị trường vẫn ghi nhận lực đỡ khá rõ từ nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước và một số cổ phiếu đầu ngành, điển hình như BID (+2,3%), VCB (+1,1%), VNM (+4%), PLX (+6,1%), GVR (+2,6%), HVN (+2,8%), SAB (+2,4%) và một số mã như LPB (+1,9%), GMD (tăng trần), MCH (+1,1%).

Dòng tiền đầu cơ tiếp tục tìm đến nhóm cổ phiếu cảng biển và hàng hải, tạo nên một trong số ít các điểm nhấn nổi bật của thị trường. Ngoài GMD tăng trần, hàng loạt cổ phiếu cùng ngành như VSC và HAH cũng chạm trần, trong khi VOS (+6,1%), PHP (+14,1%), SGP (+3,6%).

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay đầu bán ròng mạnh hơn 1.600 tỷ đồng , cao nhất hơn một tháng qua, tạo thêm áp lực tâm lý lên thị trường. Lực bán tập trung chủ yếu tại GMD (- 610 tỷ đồng ), VNM (- 246 tỷ đồng ), VCB (- 219 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn tranh thủ gom một số cổ phiếu nhất định như VPB với giá trị mua ròng 159 tỷ đồng , KBC (+ 113 tỷ đồng ), PLX (+ 82 tỷ đồng ).